Radyoda masal dinleme kültürü

Samsun'un Çarşamba ilçesi Anafartalar İlkokulu ile beraber yürütülen projede okul müdürü ve öğretmenler, çocuklar için masal seslendirdiler. "Size Bir Masalımız Var Çocuklar” isimli projenin Başkanı Nurdan Saygın, "Böyle güzel bir proje içerisinde yer aldığım için çok mutluyum. Her çocuk masalla büyümeli. Bizler de bu amaç doğrultusunda kendi masallarımızı çocuklara anlatıp dinlemesine vesile olarak unutulmaya yüz tutmuş kültürümüzü yeniden canlandırmayı hedefleyerek bu amaçlar doğrultusunda projeye başladık. Çocuklar sadece ailesinden değil, kaymakam, belediye başkanı, vali, milli eğitim müdürü, rektör, dekan, okul müdürü ve öğretmenlerin de kendilerinin dinlemiş olduğu masalları çocuklarla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Her çocuk masallarla büyümeli

Proje kapsamında düşüncelerini ifade eden Samsun Çarşamba Anafartalar İlkokulu Müdürü İsa Kuru ise, "Çocuk eğitiminde masal, düş gücünün gelişmesine ufkunun açılmasına yardımcı olur. Kelime dağarcığını zenginleştirir ve kavram öğrenimini hızlandırır. Masallar çocukların korkularını giderir. Özlemlerini dile getirir, kişiliğini geliştirir, onlara güven verir, geleceğe olan umutlarını arttırır. Biz Çarşamba Anafartalar İlkokulu ailesi olarak ‘Size Bir Masalımız Var Çocuklar Projesi' ile masalın çocuklar üzerinde ki etkisinden yola çıkarak, masalın bu büyülü gücünden yararlanmayı amaç edindik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, masal anlatıcılarının ses kayıtlarını yapacak, gerekli ses ve efektleri ekleyerek haftanın belirli gününde OMÜ Radyo da yayın yapacaklar" şeklinde konuştu.

Her Perşembe saat 21.00'de OMÜ Radyo'da gerçekleştirilen masal dinletisi çocukların okul dönemi sonlanana kadar devam edecek.