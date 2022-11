Rafadan Tayfa'nın 3. sinema filmi 'Galaktik Tayfa' yakında izleyiciyle buluşacak

‘Rafadan Tayfa' sinema film serilerinin yönetmeni İsmail Fidan, serinin 3'üncü ve 4'üncülerinin yapımını başlattıklarını belirterek, “Rafadan Tayfa 3'üncü sinema filmi ‘Galaktik Tayfa' çok yakında izleyicilerimiz ile buluşacak” dedi.

Rafadan Tayfa serilerinin yönetmeni İsmail Fidan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi tarafından hazırlanan 'Samsun E-Dergi'nin 6'ncı sayısında yer alan röportajında Rafadan Tayfa'nın oluşum süreci ve serinin yakında izleyicileriyle buluşacak olan yeni filmi ‘Galaktik Tayfa' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Ekranlara bir not olarak düşmesini istedik”

Rafadan Tayfa'nın yapım sürecini anlatan Fidan, “Rafadan Tayfa genel olarak 90'lı yıllar ve öncesi çocukluğu anlatıyor. Kendimizi kendimize anlatmak istediğimiz ve yeni nesillere bu dönemleri aktarmak ve tarihe bir not düşmek için Rafadan Tayfa'yı yapmaya karar verdik. Özellikle çocukların sokakta yani toprakla bir olduğu o sokak oyunlarını, arkadaşlarıyla geçirdikleri güzel anılarını da ekranlara bir not olarak düşmesini istedik. Bu sebeple hikâyemiz 80'li yıllarda geçiyor” dedi.

“Evrensel bir mesaj barındırdık”

Fidan, ilk başta Rafadan Tayfa'yı yaparken tüm dünyaya satılabilir bir içerik olsun diye tasarladıklarını belirterek, “Aslında birçok evrensel mesaj da barındırdık ki zaten dünyanın neresine giderseniz gidin çocuklarda dil, din, ırk, renk ayrımı yapmazlar. Zaten her çocuk içeriği bize göre evrenseldir. O yüzden de bu projeyi tüm dünyaya pazarlarken ülkemizin en bilinen marka şehri İstanbul olduğu için biz İstanbul'u afişe etmek istedik. Yurt dışında izleyen birçok kişininse bunun Türk yapımı olduğunu ve İstanbul'un o güzel sokaklarını, Boğaz manzarasını görsün istedik” diye konuştu.

Fidan, şöyle devam etti:

“Tüm zamanların animasyon kategorisinde yerli yabancı rekorlarının sahibi Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmimiz ise Rafadan Tayfa'nın en büyük macerası diyebiliriz. Kültürler arası bir köprü kuruldu. 12 bin yıl öncesinden tarihin sıfır noktasından bahsediyoruz. Bunu işlemek için de ilk defa fantastik bir maceraya da imza atmış olduk. Biz Göbeklitepe'yi bilimsel yaklaşımla yaptık. Senaryosundan müziğine kadar her alanda danışmanlarımız var. İçeriğinde her harfini, görselinde her karesini, müziğinde her notasını planlayarak yapıyoruz projelerimizi. Bu Göbeklitepe'de de böyle oldu ve Rafadan Tayfa'nın 12 bin yıl öncesine gitmesi, oranın nasıl inşa edildiği ve günümüze nasıl geldiği ile ilgili bir bilgi sunmuş olduk. Tabi her projemizde arkadaşlarımızın gelişimine katkı sağlarken, merkeze onları eğlendirmek amacını koyuyoruz.”

“5 milyon gişe öngörüsü"

Rafadan Tayfa sinema film serisinin 3'üncü ve 4'üncü filmlerinin yapımını başlattıklarını kaydeden İsmail Fidan, “Rafadan Tayfa 3'üncü sinema filmi ‘Galaktik Tayfa' çok yakında izleyicilerimiz ile buluşacak olup, 5 milyon gişe öngörüsüyle yeni rekorlara hazırlanmaktadır. Rafadan Tayfa'nın en komik ve heyecanlı sinema filmi diyebiliriz. Arkadaşlarımızı çok sevecekleri sürprizler bekliyor olacak bu filmimizde. Bir diğer projemiz olan ve Yade Yade'nin ise 78 bölümünü tamamladık ve bu projemizde de yeni bölümlerimiz çok yakında izleyicilerimiz ile birlikte olacak. Aynı zamanda geliştirdiğimiz yeni projelerle uluslararası platformlarda yer almak istiyoruz. Ayrıca TV serilerimizin yanında ilk defa dijital mecralar için özel içeriklerimiz de arkadaşlarımızla olacak. Bir diğer güzel haberimiz ise yeni müzikallerimiz ile yıl bitmeden arkadaşlarımızla sahnelerde olacağız” şeklinde konuştu.