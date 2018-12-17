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Raffa sahası olmayan sporcu Türkiye üçüncüsü oldu

Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Raffa Genç, bayanlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.


Ankara Kahramankazan'da yapılan Raffa Türkiye Şampiyonası'na ilk kez katılan Alaçamspor Bocce takımı sporcularından Selma Kalanç Raffa dalında Samsun'a ilk madalyasını kazandırdı. Turnuvada genç bayanlar kategorisindeki başarısından dolayı milli takımlar seçmelerine katılmaya hak kazandı.


Beden Eğitimi Öğretmeni Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, “Raffa sahamız ve orijinal topumuz olmadan aylarca çalışmamızın karşılığını aldığımız için ok mutluyuz. Milli takım seçmelerine katılmayı hak kazanan sporcumu tebrik ediyorum” dedi.

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