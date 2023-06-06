Ragbi takımlarından kortej yürüyüşü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2023 Yılı Analig Osman Bayraktar Sezonu adına erkekler ragbi takımları tarafından kortej yürüyüşü yapıldı.

Çarşamba ilçesinde yapılan kortej yürüyüşü, Ali Fuat Başgil Köprüsü önünden başladı ve Zübeyde Hanım Meydanı'nda sona erdi. Etkinliğe katılan ragbi takımları, renkli kostümler ve bayraklarla donatılmış şekilde yürüyüşe geçti. Kortej yürüyüşü bölgede ki halkın yoğun ilgisini çekti.

Halit Doğan: “22 ilden 31 takım var”

22 ilden 31 takımın Çarşamba'da olduğunu söyleyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Bu anlamlı bir turnuva. Bu turnuvanın amacı hepimizi yürekten acıya boğan, derinden yasa boğan tüm Türkiye'nin kardeşliğini gösterdiği Kahramanmaraş depremi. Depremde vefat eden Gençlik ve Spor Bakanlığı personelleri ve esasında bunu biraz geliştirmek lazım. Bu depremde hayatını kaybetmiş tüm herkesi bunun içine katabiliriz. Belki bugün Osman Bayraktar anısına yapılıyor. Tamamını kattığımızda bu daha da anlamlı hale gelmiştir diye düşünüyorum. Hayatını kaybeden tüm büyüklerimize, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çarşamba'da daha öncesinde biz hem ragbinin hem beyzbolun bu tip turnuvalarına ev sahipliği yaptık. İnşallah etkinliğimiz stadyumda başlayacak. 22 ilden 31 takım var. Burada yaklaşık 600'e yakın sporcu Çarşamba'da misafirimiz. Yarın tüm Çarşambalıları stada bekliyoruz" dedi.

Dereci: “78 kişiye yakın arkadaşımız vefat etti”

Depremde birçok Gençlik ve Spor Bakanlığı personelini kaybettiklerini vurgulayan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, “6 Şubat'ta meydana gelen depremde 78 arkadaşlarımız vefat etti. Buna atıfta bulunarak bu senenin Anadolu Yıldızlar Ligi'ne özellikle şube müdürü olarak Osman Bayraktar'ın ismi verilmiş oldu. Türkiye'nin yıldızlarının belirleneceği bu ligde Osman Bayraktar'ın ismi konulmuş oldu" diye konuştu.

Ayrıca Çarşamba Kapalı Spor Salonu'nda çeşitli gösteriler ile birlikte müsabakaların açılış töreni düzenlendi. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan müsabakaların startı verildi.

Yürüyüşe Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir ve birçok antrenör ve sporcular katıldı.