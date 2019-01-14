Rahim ağzı kanserinde erken teşhisin önemi

Dr. Alper Tuğlu, rahim ağzı kanserinin tarama ve erken teşhis ile tam tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Meydan ve Çiftlik Hastanelerinde, Ocak ayının “Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı” olması vesilesiyle açılan stantlarda vatandaşları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla broşürler dağıtıldı, afişler asıldı. Etkinlikte detaylı bilgi almak isteyenler içinde ilgili bölüm doktorlarına yönlendirme yapıldı. Serviks (rahim ağzı) kanserinin dünya genelinde 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen 2. kanser türü olduğu belirtilerek, erken evrede tespit edilebilmesi ve tespit edilebildiği zaman da tedavi edilebilir bir sağlık sorunu olduğu ifade edildi.

Rahim ağzı kanseri

Serviks kanseri hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Alper Tuğlu, "Kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ve iyileşmenin erken teşhis ile doğru orantılı olduğunu unutmamalıyız. Rahim ağzı kanseri; kadınlarda meme kanseri ve kalın bağırsak kanserinden sonra sıklıkta görülmektedir. Rahim ağzı kanseri, nedeni tamamen aydınlatılmış bir kanser olup önlenebilir bir hastalıktır. Düzensiz, mens (adet) dönemleri arasında veya cinsel ilişkiden sonrasında anormal vajinal kanama, cinsel ilişki sırasında ağrı, sırt, bacak veya kadın cinsel organlarının olduğu bölgede ağrı, yorgunluk, kilo kaybı, iştah kaybı, vajinal rahatsızlık veya kokulu akıntı, tek bir bacakta şişkinlik ve idrar yaparken ağrı gibi sorunlar rahim ağzı kanseri belirtileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarama ve erken teşhis ile tam tedavisi mümkün olan rahim ağzı kanseri, günümüzde kanserden ölüm nedenleri arasında çok geride yer almaktadır” dedi.

Pap smear testi

Dr. Alper Tuğlu, şu bilgileri verdi: “Günümüzde HPV testleri rahim ağzı kanseri taramasında yer almaktadır. HPV testi rahim ağzı hücrelerde virüsün tespiti esasına dayanan bir testtir. Ülkemizde ulusal kanser tarama standartlarına göre 30-65 yaş grubundaki her kadın 5 yılda bir HPV testi ile taranmakta, pozitif çıkan olgular pap smear ile tekrar değerlendirilmektedir. Pap smear testi dökülen rahim ağzı hücrelerin toplanıp incelenmesi esasına dayanan bir testtir. HPV aşıları ile artık rahim ağzı kanserinden primer korunulabilmektedir. Piyasadaki 2'li 4'lü aşılar ve çıkacak 9'lu HPV aşıları özellikle 9-13 yaşları hedeflemekte olup daha ileri yaşlarda ve hatta erkeklere de yapılabilmektedir. HPV testi ve smear alınması son derece basit ve ağrısız işlemlerdir. Rahim ağzı kanserinde cerrahi, ışın tedavisi (radyoterapi) ve ilaç tedavisi (kemoterapi) gibi farklı tedavi seçenekleri uygulanmaktadır. Kadınların şüpheye ya da belirtilerin olmasını beklemeden mutlaka yılda bir kez ilgili bölüm doktoruna muayene olması hayati önem taşımaktadır."