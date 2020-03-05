Rahim filmi gebe kalma şansını artırıyor

Opr. Dr. Gökhan Öcal, "Rahim kanallarının (tüplerin) açık olup olmadığının anlaşılabileceği radyolojik inceleme yöntemi olan Rahim filminin 'HSG' çekimini takip eden birkaç ay boyunca gebe kalma şansının belirgin derecede arttığını göstermektedir" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği Uzmanı Jin. Opr. Dr. Gökhan Öcal, rahîm filmi nedir, neden çekilir, rahîm filmi ile hangi problemler saptanır gibi soruların yanıtlarını verdi. Öcal, "Kadın hastalıklarının tanısını koymak için ideal bir yöntem olan 'histero-salpingo-grafi (HGS)', günümüzde çeşitli şikâyetler için çekilen bir filmdir. Rahîm filmi olarak da bilinen HGS bir tedavi yöntemi değil bir tanı yöntemidir. Ancak bütün araştırmalar rahim filmi çekilen hastaların çekimi takip eden birkaç ay boyunca gebe kalma şansının belirgin derecede arttığını göstermektedir. Sperm ile yumurtanın buluşmasını sağlayan rahim kanallarının (tüplerin) açık olup olmadığının anlaşılabileceği radyolojik inceleme yöntemi olan HSG, sıklıkla kullanılan bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Son yıllarda ilerleyen teknoloji, gelişen cihazlar ve yeni teknikler sayesinde inceleme süresi kısalmış, ağrı, kanama gibi yan etkiler ve çeşitli komplikasyonlar ya ortadan kalkmış ya da çok azalmıştır. Tekrarlayan düşüklerin sebebini araştırmak, tıkanmış tüplerin tespiti ve yeniden açılması, ağrılı ve uzun süren adet döngülerinin sebebini bulmak, aşılama ve tüp bebek tedavisinden önce rahmi genel olarak değerlendirmek, gebe kalınmasına engel olabilecek durumları saptamak, rahîm içi yapışıklık yâ da anomaliler sebebiyle ameliyat edilen hastaların ameliyat sonrasındaki kontrolleri için rahîm filmi HGS çekilmektedir" diye konuştu.