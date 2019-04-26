Ramazan fırsatçılarına uyarılar

Samsun Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler, Ramazan fırsatçılarına uyarılarda bulunarak, "Bu Ramazan'dır, bundan istifade edelim düşüncelerine girilmemeli" dedi.

SESOB Başkanı Eyüp Güler, ülkenin zor bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, Ramazan'ı fırsata çevirip zam yapanları uyardı.

“El birliği ile bu zorlukları aşmamız lazım”

Herkesin el ele vererek bu darboğazın atlatılması gerektiğini vurgulayan Başkan Güler, “Türkiye belli bir krizden geçiyor. Burada herkese görev düşüyor. Bu işler sadece hükümetin çabasıyla olmuyor. Herkes kendi elinden gelen gayreti göstermek zorunda. Hem zamlar hem de seçim süreci neticesinde herkes birtakım sıkıntı çekti. Seçimler geride kaldı. Diğer ekonomik sıkıntılar da hükümetin destekleriyle yerine oturtulmaya çalışılıyor. Bu saatten sonra ekonominin düzelmesi için herkes kendinden feda edecek. Türkiye bizimse, el birliğiyle hep beraber kol kola girmemiz lazım. Ramazan'da her zaman fiyat spekülasyonları oluyor. Bunların ortadan kalkması lazım. Huzurlu bir Ramazan geçirmek istiyoruz. Dış etkenlerden dolayı ekonomi bozuldu. Herkes bir yara aldı. Bir yara daha almamak için herkes tedbirli olmalı. ‘Bu Ramazan'dır, bundan istifade edelim' düşüncelerine girilmemelidir. Türkiye'yi sabırlı olursa bu zorlu süreci de atlatacaktır” diye konuştu.

“İlgili kurumlar, fırsatçıları sürekli kontrol ediyor”

Yetkililerin sık aralıklarla denetim gerçekleştirdiğini belirten Güler, “Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri de ekipleriyle esnafları ve fırsatçıları sürekli denetliyor. Vatandaşlar da artık her şeyin farkında. Bu kadar çok denetim yapılırken, bile bile lades yapılacağını zannetmiyorum. Yapan olursa da en ağır cezayı çekmelidir. Vatandaşlar bu fırsatçıları bize aktarırsa biz de ilgili kurumlara bildirir ve sonucunu takip ederiz. Herkes akıllı davranıp, sorumluluk alırsa işlerin düzeleceğini düşünüyorum. Bir de vatandaşlarımız merdiven altı üretimlere dikkat etsinler. ‘Param yok, ucuza alayım' derken, sağlığınızdan olmayın. Anormal fiyatlarda mutlaka bir anormallik vardır. Herkesin ürün alırken dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.