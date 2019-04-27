Ramazan öncesi muayene hayat kurtarır

M. Emin Dinççağ, özellikle yaşlı ve damar sertliği problemi olanların, Ramazan öncesi üre, kreatin gibi böbrek fonksiyon testlerini yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Ramazan öncesi uyarılarda bulunan Dr. M. Emin Dinççağ, Ramazan'a hazırlık olmak üzere yapılması gereken en önemli şeyin; sağlıklı ve huzurlu bir şekilde Ramazan'ı geçirebilmek için alınması gereken tedbirler olduğunu vurguladı.

Kronik hastalığı olanlara tavsiyelerde bulunan Dinççağ, “Yüksek tansiyonluların, şeker hastalarının, daha önce ciddi hastalık geçirmiş olanların, birden çok ilaç kullananların Ramazan öncesi sağlık kontrolü ve tahlil yaptırmaları şarttır. Bilindiği gibi bu yıl da Ramazan ayı, sıcak ve uzun günlere rastlamaktadır. Oruç boyunca hem sıcağın hem de su içilemeyeceği için, özellikle birden çok ilaç kullanan, böbrek fonksiyonları iyi olmayan kişilerin hekim kontrolünden geçerek gereken önlemleri alması hayati önem taşır. Özellikle yaşlı ve damar sertliği problemi olanların, Ramazan öncesi üre, kreatin gibi böbrek fonksiyon testlerini yaptırmaları şarttır” dedi.

Kronik hastalara uyarılar

“Geçmişte, mide ülseri geçirmiş olanların, mide kanaması yaşamış olanların hekim kontrolünden geçerek, Ramazan'da yeni bir ciddi sağlık problemleri ile karşı karşıya kalmamaları için muayene olup, tetkik ve tahlil yaptırmaları uygun olur” diyen Dr. M. Emin Dinççağ şunları söyledi:

“Sağlıklı insanların bile yılda bir kez muayene olup tetkik ve tahlil yaptırmaları koruyucu hekimlik açısından gereklidir. Bu tür çabalar, birçok hastalığı ortaya çıkardığı, olası gelişecek bir çok hastalık için de önlem alma imkanı sağladığı için önemlidir. Sağlık hizmetlerine ulaşımın kolay olduğu, sağlık standardının yüksek olduğu her ülkede hasta olmadan muayene olmak önerilmektedir. Kronik hastalığı olanların, birden çok ilaç kullananların periyodik muayenelerini hastalıklarına ve yaşadıkları sağlık sorunlarına göre daha sık yaptırmaları gereklidir, bu yaşam kalitesini yükseltmek ve daha sağlıklı hayat yaşamak için alınması gereken tedbirlerdendir. Hem olası bir sağlık probleminin ortaya çıkarılması mümkün olacaktır hem de kullandıkları ilaçlara ait olabilecek yan etki ve komplikasyonlar hekim tarafından değerlendirilecektir. Aynı ilaçları çok uzun süre hekim kontrolü olmadan kullanmak ve gereken tetkikleri yaptırmamak karaciğer fonksiyonlarını, böbrek fonksiyonlarını değerlendirmemek doğru değildir. Çünkü bu tür fonksiyon bozuklukları zamanında önlem alınmaz ise ilerler ve telafisi imkansız zararlar doğurabilir. Yüksek tansiyon ilaçları alanların en az üç ayda bir hekim kontrolünde olmaları ve tansiyon ölçümlerini evde sık sık yapmaları ve tansiyonun istenilen sınırlarda olmasının sağlanması, sağlık açısından şarttır. Aksi halde ilaçlardan beklenen fayda sağlanamaz. Şeker hastalarının, kan şekeri değerlerinin istenilen düzeylerde olması ve Hba1c değerlerinin de normal değerlerde olması, ortaya çıkabilecek komplikasyonları önler. Aksi halde ‘sadece ilaç içmek' sağlığın korunması anlamında çok fazla katkı sağlamaz. Hastalıklardan korunmak, hasta olanların ise komplikasyonlarını önlemek, ortaya çıkan komplikasyonları tedavi etmek, gereken tedbirleri almak ve hastanın yaşam kalitesini artırmak tıbbın görevidir, aksi halde bu gerçekleşmez ise yapılanlar yetersizdir, çok faydası yoktur demektir. Ramazan ayı özel bir aydır ve sağlıklı oruç tutabilmek ve Ramazan ayını yaşayabilmek için önceden tedbir almak ve hekim kontrolünden geçmek şarttır.”