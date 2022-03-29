Ramazan öncesi sağlık kontrolü

Dr. Özkan Akyol, Ramazan ayı başlamadan önce hastalığı olmadığını düşünen kişilerin bile mutlaka sağlık kontrolünden geçmesi ve kan değerlerine baktırması gerektiğini söyledi.

Liv Hospital Samsun Dr. Özkan Akyol, Ramazan öncesinde yapılması gereken sağlık kontrolleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen bireylerin sağlık durumlarını önceden gözden geçirmeleri gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Özkan Akyol, “Ramazan'da oruç ibadetini yerine getirmek isteyen kişilerin sağlık durumlarının oruç tutmaya elverişli olup olmadığının önceden bilmeleri, muhtemel risklerin önlenmesi adına önemli rol oynuyor. Oruç, dini öneminin yanında kişilerin midesini dinlendirmesi ve detoks etkisi ile de fayda sağlamaktadır. Fakat sağlık sorunu olan bazı kişiler için de önerilmemektedir. Ramazan'da kronik rahatsızlığı olan kişiler ve yaşlılar, hamileler, kalp hastaları, şeker hastaları, hipertansiyon, ülser gibi mide hastalıkları olanlar, psikolojik hastalıkları olan kişilerde oruç tutmak sakıncalı olmaktadır” diye konuştu.

Akyol şöyle devam etti:

“Ciddi operasyon geçiren ve devamında tıbbi tedavi gerektiren hastalıklarda mutlaka tedaviye devam edilmelidir. İlaç kullanımını sürekli kılan kronik böbrek rahatsızlıkları olan hastalar kontrolden geçmelidir. Kişiler mevcut hastalıklarının oruç sebebiyle daha da ağırlaşabileceğini ve sıhhatinin daha da bozulabileceğini bilmelidir.”

Sağlık kontrolü mutlaka olmalı

Ramazan başlamadan önce hastalığı olmadığını düşünen kişilerin bile mutlaka sağlık kontrolünden geçmesi ve kan değerlerine baktırması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Özkan Akyol, “Bazı değerleri düşük veya hormonal sorunu olan fakat farkında olmayan kişiler oruç tuttuğunda bazı sağlık sorunları ile karşılaşabilirler. Bu yüzden Ramazan öncesi mutlaka oruç tutmanın sağlığımıza elverişli olup olmadığını doktor muayenesi ve sağlık kontrolü ile garanti altına almalıyız” ifadelerini kullandı.