Ramazan'da da bölge halkının buluşma noktası

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, yılın her gününde olduğu gibi Ramazan'da da kent ve bölge halkının buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Ramazan boyunca halkın beklentilerini dikkate alarak, çalışma saatlerini yeniden belirleyen Piazza, 11 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında sabah 10.00'da açılıp, gece 23.00'e kadar hizmet verecek. Bayramın birinci günü 13.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini konuk edecek olan Piazza, bayramın ikinci gününden itibaren normal çalışma saati olan sabah 10.00 ve gece 22.00 arasında hizmet verecek.

Dünya mutfaklarından örnekler sunan restoranların birbirinden lezzetli Ramazan menüleri hazırladığı Piazza'nın ziyaretçileri, denize nazır görsel şölen sunan teras katında aile, eş, dost ve akrabalarıyla iftarlarını açma fırsatı uluyor.

Bayram alışverişini dünyaca ünlü seçkin markalarla yapan Piazza ziyaretçileri, Ramazan sofralarını da yine Piazza'da devam eden “Yöresel Ürünler Pazarı”ndan yapıyor. Çeşitli bölgelerden birbirinden özel lezzetlerin yer aldığı Piazza Yöresel Ürünler Pazarı, 22 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini konuk edecek.

Pastırmadan sucuğa, tereyağından bakliyata, baldan çeşitli baharatlara kadar 7 bölgenin marka ürünlerinin yer aldığı Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret eden Piazza ziyaretçileri, ünlü lezzetleri tatmanın yanı sıra satın alma imkânı buluyor.