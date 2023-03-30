‘Ramazan'da su ihtiyacını mideye yüklenmeden giderin'

Suyu aralıklı için

VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Diyetisyen Sena Pekşen, Ramazan'da susuzluğu önlemenin yolları hakkında bilgilendirmede bulundu. Suyun aralıklı içilmesinin önemine vurgu yapan Dyt. Sena Pekşen, “Orucunuzu açtıktan hemen sonra 1 litre su içmek ya da sahurdayken çok miktarda su tüketmek yerine, su ihtiyacınızı aralıklı olarak her saat başında 1-2 bardak şeklinde ayarlamak susuzluğun önüne geçmede etkili olacaktır” şeklinde konuştu.

Çay ve kahve tüketimine dikkat

Ramazan'da orucu açtıktan sonra hemen çay ya da kahve tüketmemeye de özen gösterilmesi gerektiğini işaret eden Diyetisyen Pekşen, “Çay ve kahve gibi kafeini bol içecekler vücudun su dengesini bozduğu için dikkatli tüketilmelidir. Süt ve ayranı diyetinize ekleyebilirsiniz. Taze ya da kuru meyvelerden yapılmış şekersiz kompostoları tüketebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Sahurda doğru tercihler fazla susamayı önleyebilir

Tuzlu gıdalar veya yağlı kızartmaların, hamur işlerinin, salamura besinlerin ve şarküteri et grubunun da susuzluğu arttıracağını belirten Dyt. Pekşen, “Sahurda fazla çay ya da kahve tüketimi susuzluğunuzu artırabilir. Sahurda salatalık, domates, yeşillikler, yoğurt, yulaf, yumurta tüketmeye özen gösterin. Su oranı yüksek meyve ve sebzeleri diyetinize ekleyebilirsiniz” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.