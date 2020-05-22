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Ramazan'ın son cumasında da camiler mahzun

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında, cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza 16 Mart’ta ara verilmesinin ardından Ramazan ayının son cumasında da camiler mahzun kaldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında, cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza 16 Mart'ta ara verilmesinin ardından Ramazan ayının son cumasında da camiler mahzun kaldı.


Geçen yıllarda yaşanan Ramazan görüntüleri, bu yıl kendisini arattı. Önceki Ramazanların ilk cumasında camiler dolarken, cemaat avludan taşıp dışarıda saf tutardı. Bu yıl ise korona virüsü tedbirleri kapsamında camilerde toplu namaz kılınmayınca mabetler boş kaldı. İslamiyet'in kutsal mekanları olan camiler Ramazan ayında sessizliğe büründü.


Özellikle Ramazan aylarında dolup taşan cami görüntüleri bu yıl yaşanmadı. Ramazan ayının ilk cuması olan 24 Nisan'da olduğu gibi bugün de son cumada camiler mahzundu. Sessizliğe bürünen camilerin 12 Haziran'dan itibaren açılacağı duyurulmuştu.

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