Paylaşılan verilere göre yüzde 34,3 ile Samsun Gazi Devlet Hastanesi birinci sırada yer aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun'da 2022 yılı ilk 6 ayında MHRS üzerinden muayene randevusu alan her 4 kişiden 1'inin randevusuna gelmediğini açıkladı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, “Samsun'da 2022 yılı ilk 6 ayda MHRS üzerinden muayene randevusu alan her 4 kişiden 1'i randevusuna gelmedi. Daha fazla vatandaşımızın randevulara ulaşabilmesi için, lütfen gelemeyeceğiniz randevularınızı MHRS 182'den iptal ediniz” denildi.

Randevuya en çok gidilmeyen hastane Gazi Devlet Hastanesi

İl Sağlık Müdürlüğü MHRS randevusuna en çok gidilmeyen hastaneleri de paylaştı. Paylaşılan verilere göre yüzde 34,3 ile Samsun Gazi Devlet Hastanesi birinci, yüzde 31,5 ile Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ikinci, yüzde 25,6 ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi üçüncü sırada yer aldı.