Rasathane'ye Kitap Kafe

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin köklü mahallelerinden Rasathane'de başlattığı Osmanlı Kitap Kafe Projesi inşaatını sürdürüyor. Başkan Mustafa Demir, kafeyi 2023 yılında hizmete sunacaklarını kaydetti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 100 Yıl Bulvarı Rasathane Camisi yanındaki 416 metrekarelik parseli sosyal donatı alanı olarak projelendirdi. Gençlerin ve cami cemaatinin yaşamına dokunarak kaynaşmalarını sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nda hazırlattığı Osmanlı Kitap Kafe Projesi'ni ihale etti. 3,5 milyon TL'ye mal olacak projede inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kaba inşaat çalışmaları kapsamında bodrum kat elektrik ve mekanik tesisat borulama işlemi ile zemin kat tuğla duvar imalatları tamamlandı. Bodrum ve zemin katlarının iç ve dış sıvaları yapılırken, çatı ahşap kirişlerinin yerine konulması imalatları devam ediyor.

Her şey insana hizmet için

Yapımına başladıkları projelerle kentin sosyal ve kültürel yapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Rasathane Osmanlı Kitap Kafe Projesi'nin 100. Yıl Bulvarı'na değer katacağını söyledi. Başkan Demir, “Samsun, tarihi, turistik ve kültürel özellikleriyle artık kabuğuna sığmıyor. Yatırım projelerimizle Karadeniz'in merkezi ve en büyük metropolü olan şehrimizin dört bir yanını modernize ediyoruz. Sağlam, dayanıklı ve estetik yapılarla Samsun'un yarınlarını inşa ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşüm projeleriyle her yaş grubundaki vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu yaşam sürmelerini istiyoruz. Çocuklarımızın daha güzel bir çevrede ve sağlıklı ortamlarda büyümesini istiyoruz. Rasathane Osmanlı Kitap Kafe Projesi de bunlardan birisidir. Gelecek sene hizmete sunduğumuzda gençlerin yanı sıra Rasathane Cami cemaati yaşlılarımızın ve esnaflarımızın da hayatına dokunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.