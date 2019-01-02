Raylı sistem OMÜ'ye prestij kazandıracak

Başkan Zihni Şahin, OMÜ'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Başkan Şahin, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile birlikte kampüs içerisinde devam eden raylı sistem çalışmalarını yerinde inceledi, ardından Teknopark'ı ziyaret etti.

Başkan Zihni Şahin ilk olarak OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile Rektörlük makamında bir araya geldi. Karşılıklı fikir ve görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, üniversitede yapılan faaliyetler, gelişmeler ve araştırmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'i bilgilendirdi. Başkan Zihni Şahin, OMÜ'nün Türkiye'deki başarılı üniversitelerden biri olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitemizin her zaman yanında ve destekçisi olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.

Test sürüşleri devam ediyor

Başkan Zihni Şahin daha sonra Rektör Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ile birlikte yapımı devam eden raylı sistem çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Şahin, "Karadeniz'in tek hafif raylı sistem hattını OMÜ'ye kadar uzatacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. 36 durakta 29 tramvayla hizmet verilen hafif raylı sistemin güzergahı, 5,2 kilometre daha uzatılarak artık OMÜ içerisine ulaştı. Tramvayların test sürüşleri devam ediyor. En kısa zamanda çalışmalar tamamlanacak ve raylı sistem OMÜ içerisinde de halkımızın hizmetinde olacak" diye konuştu.

Hafif raylı sistemin Samsun için bir 'prestij' projesi olduğunu da vurgulayan Başkan Şahin, "Bu proje şimdi de OMÜ'ye prestij kazandıracak. OMÜ kampüsü içerisinde inşa edilen raylı sistem ayrıca viyadükleriyle, üst geçidiyle, tüp geçidiyle, çelik köprüsüyle tamamlandığında bu bölgede ulaşımda çok önemli bir rahatlama ve kolaylık sağlayacak. Şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Denetimler titizlikle yapıldı

Rektör Sait Bilgiç de yaptığı açıklamada, "OMÜ yönetimi olarak, başta öğrencilerimiz olmak üzere her bir bireyimiz, en önemlisi de Samsunluların daha konforlu ve daha kolay bir ulaşım imkanına kavuşması için başlatılan raylı sistem çalışmalarında sona gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Kampüs içerisindeki çalışmalar esnasında her türlü denetim ve diğer işlemler titizlikle yerine getirildi. Tramvaylarımız en kısa sürede hizmete girecektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Zihni Şahin daha sonra Teknopark'ı ziyaret etti.