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Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi camdan fırlayarak yaralandı

Samsun’un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan 2 kişi ön camdan karayoluna fırlayarak yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan 2 kişi ön camdan karayoluna fırlayarak yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan 52 KG 541 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet T. direksiyon hâkimiyetini kaybederek refüje çarparak savruldu. Savrulan otomobil yol kenarındaki fındık bahçesine uçarken araçta bulunan Ahmet T. ve Güler T. kırılan ön camdan savrulup yola düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil vinç yardımıyla fındık bahçesinden çıkartıldı.

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