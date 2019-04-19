Avrupa Birliği ve Türkiye ortaklığında finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen 'Rekabetçi Sektörler Programı'nda yeni çağrıya çıkıldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde işletmelerin rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen bir çatı program olan ve Avrupa Birliği ve Türkiye ortaklığında finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nda yeni çağrıya çıkıldı.

Türkiye'nin 81 ilini de kapsayan yeni döneminde 2017 yılının Nisan ayında ilk çağrıya çıkıldı. Bu çağrı neticesinde destek almaya hak kazanan projelerin olgunlaştırılması ve ihale süreçlerinin tamamlanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor. Mevcut proje havuzunu geliştirmek amacıyla 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle ikinci proje teklif çağrı süreci başladı ve bu çağrı için yaklaşık 50 milyon euroluk kaynak oluşturuldu. Başvurular 29 Mayıs 2019 saat 17.00'ye kadar kabul edilecek.

Proje geliştirmek isteyen kurum ve kuruluşlara başvuru koşulları, atılması gereken adımlar, çağrı kapsamı ve proje seçim süreçleri konularında detaylı bilgi sunmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Kayseri, Elazığ ve Antalya'da çevre illeri de içerecek şekilde bilgilendirme toplantıları düzenlenmeye devam ediliyor. Ankara, Kayseri ve İstanbul ve Van'ın ardından 25 Nisan 2019 Perşembe günü Samsun'da bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Toplantı 13.30-16.00 saatleri arasında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Çağrı neleri kapsıyor?

İkinci çağrıda 2 başlık altında proje teklifleri toplanacak. Bu çağrı döneminde hazırlanacak projelerin süresi en fazla 30 ay olacak. Her türlü eğitim ve danışmanlık hizmeti (teknik destek) ile makine/ekipman, yazılım, veri tabanı üyeliği gibi tedarik alımları için de harcama yapılabilecek. Araştırma-geliştirme odaklı projelerde üniversite-sanayi işbirliğini kuvvetlendirmeyi hedefleyen proje tekliflerine öncelik verilecek. Bu projeye destek miktarı ise 3-8 milyon euro olacak. Diğer başlık altında sunulacak olan proje tekliflerinin sektördeki eko-sistemi güçlendirmeye katkı sunması bekleniyor. Bu projeye destek miktarı ise 2-5 milyon euro olacak.

Rekabetçi Sektörler Programı nedir?

Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali işbirliği anlaşması çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, yaklaşık 800 milyon avroluk bir bütçeyi projeler aracılığı ile kullandıran bir program. 2007 yılından bu yana yürütülen program ile Türkiye'deki bölgesel farklılıkların dengelenmesi için KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması amaçlanıyor.