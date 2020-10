Rektör Aydın: “2021 yılında öğrencilerimizle yüz yüze buluşmayı arzu ediyoruz”

Dr. Mahmut Aydın, “2021 yılında öğrencilerimizle yüz yüze buluşmayı arzu ediyoruz” dedi.

SAMÜ'nün 2020-2021 eğitim/öğretim yılı açılışı video konferans üzerinden yapılan toplantı ile gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın yaptı. Küresel bir salgın yaşandığını ve bu duruma uygun bir şekilde hareket edeceklerini ifade ederek sözlerine başlayan Rektör Aydın, "Küresel bir salgın yaşıyoruz ve bu salgının daha da artmaması için devletimizin aldığı tedbirler bağlamında Samsun Üniversitesi olarak bu dönemi uzaktan öğretim yöntemiyle geçirmeye çalışacağız. Eğitim aslında yüz yüzedir. Sanki yüz yüze eğitim yapıyormuşçasına bu süreci geçirmeyi amaçlıyoruz. Biz okulu bitirdikten sonraki dönemi esas alıyoruz" diye konuştu.

Öğrencilere eğitim sürecini daha verimli hale getirebilmeleri için tavsiyelerde bulunan Rektör Aydın, "Sizlerin insanlığa ve ülkemize yararlı insanlar olmanızı amaçlıyoruz. Bunun için bir takım düzenlemeler yaptık. Bu kapsamda öğrencilerimize düşen haftalık ders çizelgelerini takip etmektir. Her hocamız ders notu şeklinde her hafta anlatacağı konuyu en az iki gün önce sisteme yükleyecek. Dersle ilgili kaynakları okuyarak derse geldiğinizde verimli bir süreç geçirmiş olursunuz. Eğer derse hazır hale gelirseniz anlatılanlar üzerinden o dersle ilgili daha fazla soru sorma ve o dersi daha iyi anlama şansına sahip olursunuz. Biz öğrencilerimizin derslere aktif olarak katılmasını istiyoruz, bu nedenle tüm öğrencilerimizin teknik olarak bilgisayar ve internet gibi alt yapılarını hazırlamış olmaları gerekiyor. Bir de öğrencilerimizin ders esnasında kameralarını açık tutmalarını istiyoruz. Bu sayede derslerin daha verimli işleneceğine inanıyoruz. Ayrıca kapımız her zaman açık, yaşadığınız sorunlarla ilgili olarak her zaman kapımızı çalabilirsiniz. Sizler bizim evlatlarımızsınız, geleceğimizsiniz, bu nedenle sizlere yardım etmek bizim için elimizden geleni yapacağız. Elbirliğiyle bu süreci başarılı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Öğrencilere ders dışı aktivitelerle ilgili de öneride bulunan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Baktığınız zaman vaktimiz çok aslında, bu nedenle kitap okumaya yönelmenizi rica ediyorum. Bu dönem en az 3 tane kitap okumayı kendimize ilke edinelim. İki tane kendi alanınızdan bir tane de alan dışından kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Her ne yaparsanız yapın kendinizi en iyi olacak şekilde konumlandırmaya çalışın. İnşallah ikinci dönem sizlerle yüz yüze olacağız. Öğrencilerimiz kampüslerimize geldiğinde yeniliklerle karşılaşacaklar. Özellikle Canik Kampüsü'nde yurdumuz yenileniyor, ayrıca başka bir yurt binası daha kiraladık. Akademik ve idari kadromuzla sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerden de bu sürece ayak uydurmaya çalışmanızı rica ediyorum. Son olarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanızı rica ediyorum. Bu salgın sürecini başarılı bir şekilde atlatarak 2021 yılında yüz yüze buluşmayı arzu ediyoruz. Bu vesileyle 2020-2021 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, öğrencilerimizin aileleri ve Samsunumuz için hayırlı olmasını temenni ederim, en kısa zamanda yüz yüze buluşmayı ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından öğrencilerin soruları cevaplandı. Sonrasında ise toplantı ilgili birimler kampüslerde sunulan olanaklar hakkında bilgi verilmesiyle son buldu.