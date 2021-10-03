Rektör Aydın: “Batı ülkelerine giden öğrencileri Türkiye'ye çekmemiz lazım”

Dr. Mahmut Aydın, “Eğitimimizi daha nitelikli hâle getirerek özellikle Batı ülkelerine giden öğrencileri Türkiye'ye çekmemiz lazım” dedi.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından düzenlenen “7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu”nda önemli mesajlar verildi. Sempozyumun açılışında konuşan UDEF Başkanı Doç. Dr. Osman Akgül, “Öğrencilerimizin akademik kabiliyet ve başarılarını arttırmak için sunum, tez ve bildiri sunumları, makale yazımı, kitap ve kitap bölümü yazımı gibi çeşitli faaliyetlerle onların akademik gelişimlerine destek olmayı hedefliyoruz. Bunların yanı sıra ülkemizi nitelikli bir eğitim üssü hâline getirmek adına çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

“Batı ülkelerine giden öğrencileri Türkiye'ye çekmemiz lazım”

Programda konuşan Dr. Mahmut Aydın “Dünyada 6 milyon civarında uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Türk yükseköğretim sistemine dâhil olan uluslararası öğrenci sayısı 200 bine ulaşmış durumdadır. Gittikleri ülkelere ciddi ekonomik katkı sağlayan uluslararası öğrenciler hem kültür hem de siyasi elçilerdir. Dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen öğrencilerin hepsi bizim için kıymetlidir. Ortadoğu'dan, İngiltere, Almanya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi Batı ülkelerine giden öğrencileri ülkemize çekmemiz lazım. Bunu da ancak nitelikli eğitimle gerçekleştirebiliriz. Amacımız, nicelikten ziyade nitelikli uluslararası öğrencileri bünyemize katmak olmalıdır. Ayrıca nitelikli uluslararası öğrencileri ülkemize çekerek Türkiye'nin bölgesel güç olma iddiasına üniversiteler olarak katkı vermiş oluruz. Uluslararası öğrenciler gittikleri ülkelere sadece ekonomik katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kendi ülkeleri ve coğrafyalarıyla ilgili bilgileri de taşımaktadır. Dolayısıyla uluslararası öğrencilerimizin burada yapacağı sunumlar, çalışmalar aynı zamanda o ülkeleri daha iyi tanımamıza ve o ülkelerle ilgili politikaları daha iyi geliştirebilmemize ciddi anlamda katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle uluslararası öğrenciler hem kültür hem eğitim hem de siyasi elçilerdir” şeklinde konuştu.

“Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST'e uluslararası öğrencilerimizin yoğun ilgi göstermelerini önemsiyorum”

Rektör Aydın konuşmasında son olarak dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'in gelecek yıl Samsun'da yapılacak olmasından hareketle uluslararası öğrencileri TEKNOFEST'e azami derecede ilgi göstermeye davet etti. Bu çerçevede Rektör Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Değerli uluslararası öğrenci kardeşlerim 'Ayakları Yere Basmayan Festival' sloganıyla 2018 yılında düzenlenmeye başlayan dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'in beşincisi 2022 yılında Samsun'umuzda gerçekleştirilecektir. Keza 2022 yılında TEKNOFEST can Azerbaycan'da da düzenlenmek suretiyle artık uluslararası alana da taşımaktadır. Buradan tüm uluslararası öğrencilerimizi TEKNOFEST yarışmalarına yoğun ilgi göstermeye davet ediyorum. Eğer bu ilgiyi yeteri kadar gösterirlerse ve gerekli çaba sarf edilirse, TEKNOFEST'in Türkiye'de sağladığı ve sağlamaya devam ettiği zihinsel dönüşümün kendi ülkelerinde de sağlanmasına ve bu şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyayı kontrolleri altında tutmaya çalışan beş egemen güce karşı Birleşmiş Milletler toplantılarında yüksek sesle dillendirdiği ‘Dünya Beşten Büyüktür' itirazının daha bir gür sesle dile getirilerek bunun gereğinin yapılmasına katkı sağlayabilirler.”

Bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'nun açılışına ayrıca Samsun Valisi Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç katıldı.