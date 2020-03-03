Rektör Aydın: "Bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler içinde yer almayı hedefliyoruz"

Dr. Mahmut Aydın, Samsun Üniversitesinin bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler içinde yer almasını hedeflediklerini söyledi.

Samsun Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Alaçam İmam Hatipliler Derneği tarafından "Kariyer Günleri" söyleşi programına SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, konuşmacı olarak katıldı. Samsun Üniversitesi'nin, gençlere ilim ve medeniyet tasavvuru kazandırma hedefiyle eğitim felsefesini oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Mahmut Aydın, bu kapsamda üniversite ile liselilerin buluşmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Okumanın önemine değinen Prof. Dr. Mahmut Aydın, hayat tecrübelerini, başarıya giden yollarda dikkat edilmesi gerekenleri ve iyi insan olmanın topluma yararları üzerinde gençlerle sohbet etti.

Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine Samsun Üniversitesi hakkında da bilgi veren Rektör Aydın, “Türkiye, üniversitelerle ilgili yeni yapılanma sürecinde. Samsun Üniversitesinin Türkiye'de bulunan araştırma odaklı, misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programı ile bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler içinde yer almasını hedefliyoruz. Samsun'un birçok alanda, özellikle bölgesel kalkınma odaklı, misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programı kapsamında yer almayı hak eden bir şehir. Samsun'un birçok alanda potansiyeli vardır. Birçok tarım ürününde en fazla üretimin gerçekleştiği ildir. Medikal cerrahi aletleri üretiminde hem bir birikim hem kümelenme vardır. Mobilya sektöründe şehir olarak ciddi kapasitemiz mevcuttur. Samsun Üniversitesi olarak idari yapılanma sürecimizi tamamladıktan sonra bu tür konulara öncelik vereceğiz. Mülkiyeti üniversitemize ait olan her biri bin metrekare olan 60 depo ve her biri 5 bin metrekare olmak üzere toplamda 82 bin 200 metrekare kapalı hangar alanımız mevcut. Hangarların büyük bir kısmı atıl durumdadır. Buraları eğitim, öğretime ve Samsun'un hizmetine sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Samsun Üniversitesinin Canik, Ballıca ve Kavak yerleşkesinin bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Mahmut Aydın, 2020-2021 yılında Canik yerleşkesinde 8, Ballıca yerleşkesinde de 3 bölüme eğitim öğretime devam ettiklerini vurguladı.

Program sonunda Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sorularını cevaplayan Prof. Dr. Mahmut Aydın'a Alaçam İmam Hatipliler Derneği tarafından günün anısına hediye takdim edildi.

Kariyer Günleri söyleşi programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Alaçam İmam Hatipliler Derneği Başkanı Salih Uçar, İmam Hatipliler Dernek Üyesi Hasan Çelik, Okul Müdürü Adem Çavuş, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.