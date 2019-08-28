Rektör Aydın: “Desteklerimizi şehrimizin tüm bireyleriyle birlik olarak göstermeliyiz”

Dr. Mahmut Aydın, “Üniversitemize gelecek öğrencilerimizin kaliteli eğitim alarak toplumuza her konuda faydalı olabilmeleri için desteklerimizi şehrimizin tüm bireyleriyle birlik olarak göstermeliyiz” dedi.

Rektör Aydın, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Samsun Şubesini ziyaret etti. Kendilerini tanıtan üyeler, söz hakkı isteyerek sırayla hocalara sorular yöneltti. İş hayatının içinde olan kişiler ile eğitim ve öğretimin kesiştiği noktalar üzerinde istişarelerde bulunulurken, dernek üyeleri üniversitelerde verilen eğitim hakkında takip ettikleri konularda tavsiyelerde bulundu.

Ziyaret esnasında konuşan derneğin Samsun Şube Başkanı Haluk Tan, SAMÜ'nün daha iyi nesiller yetiştirebilmesi için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

“İmkanları kullanıyoruz”

Yeni açılan bir üniversite olmanın avantajlarını, imkanlarını ellerinden geldiği kadar kullandıklarını ifade eden Rektör Aydın ise, “Üniversitemize gelecek öğrencilerimizin kaliteli eğitim alarak toplumuza her konuda faydalı olabilmeleri için desteklerimizi şehrimizin tüm bireyleriyle birlik olarak göstermeliyiz” diye konuştu.

Ziyarette ayrıca, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı İbrahim Tan hazır bulundu.