Rektör Aydın: “DİLMER şehre değer katıyor”

Dr. Mahmut Aydın, Samsun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (DİLMER) şehre değer kattığını söyledi.

SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve İl Yönetimini Samsun Üniversitesi Merkez Rektörlük Ofisi'nde ağırladı. Prof. Dr. Mahmut Aydın konuklarına Samsun Üniversitesi hakkında bilgi verdikten sonra, "Toplumun her kesimini kucaklayan bir kurumuz. Öğrencilerimizi şehirle entegre halde eğitmeye gayret ediyoruz. Kurumumuzda öğrenim gören yabancı öğrencilerimiz mevcut. Yurt dışından gelen talebelerimize gerekli önemi göstererek sadece eğitim anlamında değil ilimizdeki rutin hayatlarında da rehberlik ediyoruz, ilimizi ve ülkemizi tanıtıyoruz. Eğitimle ilgili çalışmalarımızda daha da yükselerek kurumumuzu ve ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmeye gayret göstereceğiz" dedi.

Ziyaretin ardından Prof. Dr. Mahmut Aydın ve konukları Samsun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DİLMER) dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkçe öğrenimi için Samsun'a gelen öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın DİLMER'in, 2019 yılında kurulduğunu ve 7 Ekim 2019 tarihinde öğrenci kabul ederek eğitim-öğretim faaliyetlerine başladığını ifade etti. Rektör Aydın, merkezde eğitim gören yabancı öğrencilere, Türkçe ve Türk kültürü eğitimi verildiğini, öğrencilerin Türkiye'ye oryantasyonu için çeşitli kültürel faaliyetler ve geziler düzenlendiğini ve ayrıca talep edilmesi halinde yabancı dil eğitimlerinin de verildiğini kaydetti.

Merkezin amaçları arasında yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programları ve sınavları hazırlamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği geliştirmek de olduğunu belirten Aydın, ayrıca kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ile yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yapmak istediklerini ifade etti. Aydın, İngilizce, Arapça, Çince, Korece ve İspanyolca gibi birçok yabancı dili öğretmek, yabancılara Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak istediklerini vurguladı.

Rektör Aydın, sözlerini “DİLMER'de yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye'deki üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı ve Yabancı Diller Bölümleri gibi bölümler ile yönetim kurulu kararıyla belirlenecek diğer bölümlerin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları sağlanmakta, stajlar yaptırılmakta, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar da düzenlenmektedir” şeklinde tamamladı.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren misafirler ve Rektör Aydın, öğrencilere başarı dileklerini sundu. Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin'in de hazır bulunduğu ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.