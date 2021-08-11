Rektör Aydın, gençlere SAMÜ'yü anlattı

Dr. Mahmut Aydın, "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Samsun'a gelen gençlerle bir araya geldi.

Şehirler arasındaki kardeşlik köprüsünün kurulması hedefiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadolu'yuz Projesi" sayesinde farklı illerden Samsun'a gelen 40 genç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'la buluştu.

Samsun Üniversitesi buluşmasında Samsun İl Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da yer aldı. Üniversite hakkında öğrencilere bilgi veren Prof. Dr. Mahmut Aydın, ardından konuk gençlerin sorularını cevapladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi kapsamında Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın ile buluşan gençler, misafirperverliği için kendisine teşekkür ederek, çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

Buluşma, toplu fotoğraf çekilmesinin ardından son buldu.