Rektör Aydın: "Havacılık ve biyomedikal alanında ön plana çıkmak istiyoruz"

Dr. Mahmut Aydın, üniversite olarak havacılık teknolojisi ve biyomedikal alanında ön plana çıkmayı istediklerini söyledi.

Rektör Aydın, Canik kampüsünde düzenlediği basın toplantısında Samsun Üniversitesi'nin kuruluşu ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Rektör Aydın, Samsun Üniversitesi'nin Canik, Ballıca ve Kavak yerleşkelerinden oluşacağını açıkladı.

“Çok ciddi bir Biyomedikal bir üretim var”

Samsun'un biyomedikal konusunda dünyada ikinci konumda olduğunu ifade eden Rektör Aydın, “Çok ciddi bir biyomedikal bir üretim var. Bizden de böyle bir talepte bulunuldu. Biyomedikal mühendisliğini açtık. Bu konuya öncülük etmek istedik. Bu mühendislik dalı OMÜ'de yok” dedi.

“AR-GE yapan bir yapıda olmayı hedefliyoruz”

Ballıca kampüsünde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülteleri olduğunu ifade eden Rektör Aydın, “Burayı üretim kampüsü haline dönüştürmeyi düşünüyoruz. Sadece pilot ve uçak eğitimi değil aynı zamanda belli şeylerin üretimini yapılabilmesine de öncülük etmek istiyoruz. Sadece yayın yapan bir üniversite değil aynı zamanda yapılan araştırmaları ürüne dönüştüren ve AR-GE yapan bir yapıda olmayı hedefliyoruz. Ballıca'da aynı zamanda uçuş okulumuz var. Sivil Havacılık Yüksekokulu'nun pilotaj bölümüne bağlı. Uçuş okulu vardı. Bu OMÜ bünyesinde UZAYTEM diye devam ediyordu. Birde buna bağlı SHY 145 uçak bakım merkezimiz vardı. Bunlar ilk etapta bize verilmemişti. Fakat daha sonra Sait Hoca'yla(OMÜ Rektörü) anlaştık ve ortak bir protokol imzaladık. UZAYTEM'i bize devretmediler. Biz sadece uçuş yetkilerini aldık ve onları fakülte bünyesine taşıdık. Bakım merkezide bize geçmiş oldu. Hem uçuş eğitimi vermeye hem de uçak bakım merkezini aktif olarak kullanmaya başladık” diye konuştu.

“İhtisaslaşmış üniversite kategorisinde yer almak için arkadaşlarımız başvuruyu hazırlıyor”

Üniversite olarak kendilerini araştırma üniversitesi olmayı hedefleyecek şekilde kurguladıklarını belirten Rektör Aydın, “Ama özellikle havacılık teknolojisi ve biyomedikal alanında ön plana çıkmayı istiyoruz. Bu iki alanda arkadaşlarımız çalışıyor. Bir TEKNOKENT oluşturacağız Ballıca'daki hangarlar bölgesinde. Burayı bir biyomedikal ve havacılık üretim merkezi yapma konusunda uğraşıyoruz. İhtisaslaşmış üniversite kategorisinde yer almak için de arkadaşlarımız başvuruyu hazırlıyor” şeklinde konuştu.

“3 adet uçağa ihtiyacımız var”

Ülkenin önde gelen hava taşıma şirketlerinin uçuş eğitim okullarından bekledikleri şartları sağlayabilmeleri için 3 adet uçağa ihtiyaçları olduğunu aktaran Rektör Aydın, “Bir de ek olarak simülatöre ihtiyacımız var. Örneğin Türk Hava Yolları ile anlaşarak onlara uçuş eğitimi hizmeti verelim. Çünkü eğer böyle bir anlaşmamız olursa uçuş okulu da daha nitelikli bir hale gelir. Buna da ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Rektör Aydın, üniversite çevre ilişkisini sağlıklı temeller üzerinde tesis ederek başta mülki ve mahalli idareciler olmak üzere şehrin bürokrasisi ve sanayicileri ile iyi yapıcı ilişkiler içerisinde olmayı arzu ettiklerini kaydetti.

“Tekkeköy'e meslek yüksekokulu ve bir tane fakülte düşünüyoruz”

Tekkeköy ile ilgili görüşmelerinin sürdüğünü bilgisini veren Rektör Aydın, “Orada Cumhurbaşkanımızın sözünü verdiği 2 bin kişilik bir yurt var. Şu anda onun yerini hazırlamaya çalışıyorlar. Orada bize yaklaşık 300 dönümlük bir yer hazırlayacaklar. Biz oraya Tekkeköy Meslek Yüksekokulu ve bir tane fakülte düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

Rektör Aydın, eski baro binasının bu hafta kendilerine devredileceği bilgisini verdi.

Doğan konusunda sıkıntılar var

Rektör Aydın son olarak OMÜ tarafından tasarlanıp imalatı başlanan tek motorlu hafif uçak sınıfındaki Doğan'ın belli parçalarını üretmeyi hedeflediklerini ve bu konuda mali sıkıntılar yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

Toplantıya ayrıca, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak ve Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin katıldı.