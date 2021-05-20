Rektör Aydın: "Hedefimiz yerel birliktelik"

Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) ve Kurumsal İletişim Ofisi iş birliğinde hazırlanan, DÜSAM Bülteni'nin 2020-1 sayısı yayımlandı.

DÜSAM tarafından organize edilen söyleşi, seminer, buluşma, film okumaları, tez savunmaları, politika konuşmaları, sempozyum gibi etkinliklere dair haberlerin yer aldığı DÜSAM Bülteni, Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın imtiyaz sahipliğinde, Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin'in yayın yönetmenliğinde ve Dr. Servet Gündoğdu'nun editörlüğünde yayımlanıyor. Altı ayda bir okuyucusuyla buluşacak olan DÜSAM Bülteni'ne ücretsiz olarak erişilebilecek ve kaynak gösterilerek alıntı yapılabilecek.

"Hedeflerimizden bir tanesi de Samsun'un yerel temsillerinin bir araya gelmesi"

Samsun Üniversitesi DÜSAM Bülteni'nde bir yazı kaleme alan Rektör Aydın, "Bahar müjdesiyle yola çıkan DÜSAM'ın, bilgi üretimini hareketlendirecek değerli girişimleri takdire şayandır. Ülkemizin düşünce mirasına katkıda bulunan bu anlamlı faaliyetlerin kısa ve uzun vadede şehrimize müspet etkileri olacağı aşikârdır. Sıradaki hedeflerimizden bir tanesi de Samsun'un yerel temsilleri arasında yer alan belediyeler, sanayiciler ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesi ve DÜSAM'ın çabalarıyla ortak çalışma alanlarının oluşturulması yer almaktadır. Böylelikle kent merkezindeki canlılığın üretici ve kalıcı bir mekanizmaya dönüşeceğini ümit etmekteyim. Şehrimize ve daha geniş kümede ülkemize sağladığı değerli katkılarından dolayı 'Samsun Üniversitesi ailesine', kültürel üretim geleneğini sahiplendikleri için teşekkür eder; çalışmalarının yeni düşünsel ve sanatsal eserlere vesile olmasını dilerim” dedi.

DÜSAM Bülteni 2020-1 sayısının içeriği "DÜSAM Bahar Seminerleri", "Öteki Buluşmalar", "Fragmanter Film Okumaları", "12 Punto Tez Savunmaları", "Politika Konuşmaları" ve "Sempozyum" gibi başlıklardan oluşuyor. Bültene Samsun Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi ile temasa geçilerek erişilebilir.