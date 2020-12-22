Rektör Aydın: “İkinci dönemin planlamasını yüz yüze eğitim olacak şekilde yapıyoruz”

Dr. Mahmut Aydın, ikinci dönemin planlamasını yüz yüze eğitim olacak şekilde yaptıklarını açıkladı.

SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, SAMÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Rektörüme Soruyorum" programı kapsamında öğrencilerle video konferans üzerinden yapılan toplantı ile bir araya geldi. SAMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Abdullah Uygar Döner'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Rektör Aydın, Samsun Üniversitesi öğrencilerinin sorularını cevaplandırdı.

Öğrencilere derslere ve sürecin daha iyi olması adına gösterdikleri ilgi için teşekkür ederek sözlerine başlayan Rektör Aydın, "Maalesef olumsuz bir süreç yaşıyoruz. Yeni bir üniversiteyiz, üniversitemizi geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürdüğümüz bir süreçte pandemi çıktı. Ama bu bütün dünyayı etkileyen bir süreç, bütün dünya üniversitelerinin aşağı yukarı aynı süreçle boğuştuklarını biliyoruz. Biz de bu süreçte sizlere nasıl daha faydalı olabiliriz konusunu arkadaşlarla konuştuk ve 2020-2021 güz yarıyılında Zoom programı ile işe başladık. Hocalarımızdan ve sizlerden fedakarlıklarda bulunmanızı talep ettik. Bu biraz karşılıklı olan bir süreç. Bu süreçte bazı imkansızlıklar var maalesef. Öğrenci kardeşlerimizin biraz limitlerini zorlamalarını söylemiştim. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Bize gelen öğrencilerimize şehirden de destek alarak internet bağlamında destek verdik" dedi.

“Hilelere başvurmak yerine derslere biraz gayret gösterilse çok daha iyi olur”

Sınav güvenliği kapsamında aldıkları önlemlere de değinen Rektör Aydın, "Geçilen soruya bir daha geri dönülmemesi sınav güvenliği açısından olmak durumunda. Başka üniversitelerde sınavlara yönelik çeşitli hileler yapılmaya çalışıldığına dair haberler basında yer aldı. Hilelere başvurmak yerine derslere biraz gayret gösterilse çok daha iyi olacağı kanaatindeyim. Bir diğer önemli nokta sınavlarla ilgili sınav yapmak yerine hocalar ödev, performans ödevi veya proje verse nasıl olur diye talepler geldi. Bu konuda hocalar serbest zaten. Biz sadece pandemi döneminde değil, yüz yüze dönemde de isteyen hocaların özellikle vize noktasında, ödev vererek, proje vererek sınavlarını bu şekilde uygulamalarla yapabileceğini zaten yönetmeliğimize yazdık. Bu pandemi dönemi için de geçerli. Biz hatta bunu teşvik ediyoruz öğrenci arkadaşlara. Bu süreçte öğrenci kardeşlerimizden beklentimiz daha çok çalışarak pandemiden kaynaklı açıklarını kapatmalarıdır. Ben öğretim üyesi arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Olağanüstü bir dönem. Bu dönemde öğrenci arkadaşlarımızın aktif eğitim alamamaktan dolayı psikolojileri olumsuz etkilendi. Öğrencilerimize yardım edelim, onları meşgul edelim, bir şeyler öğretmeye çalışalım. Onlar bizim geleceğimiz, yarın geleceğimiz noktasında sıkıntı yaşamayalım. Hiç kimse çocuğuna kötü eğitim verilmesini istemez. Biz de öğrencilerimizi evlatlarımız olarak gördüğümüz için bu nokta üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Aksaklıklar elbette ki olmuştur, bunları giderme noktasında kararlılıkla devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Sınavda sorulara geri dönüş olmayacak onu net bir şekilde söylüyorum. Bir de derslerde kamera açılmasını bir zorunluluk olmasa da hoca arkadaşlarımıza tavsiye ettim. Bazı imkânsızlıklar olabiliyor ancak öğrencilerimizi çok zorlamadan imkanlar dahilinde Zoom programından kameraların açık tutulmasını tavsiye ettim. Zoom programını almamızın bir sebebi de kamera açmak. Ancak kamera açamadığınız takdirde ünlülerin ya da size ait olmayan fotoğrafları koymayın. Çünkü biz oradaki ünlülere değil sizlere ders veriyoruz. Bu durum beni de hoca arkadaşlarımı da rahatsız ediyor” diye konuştu.

“Sizsiz okulun bir kıymeti yok”

İkinci dönem için planlamayı yüz yüze yaptıklarını ifade eden Rektör Aydın, “Benim kanaatim ve temennim bu durumun Aralık ayından sonra düşüşe geçeceği yönünde. Maalesef dün okuduğumuz bir haber moralimizi bozdu. İngiltere ve birkaç yerde virüsün mutasyona uğradığı ve yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türü keşfedildi. İnşallah bulunan aşılar da virüsün mutasyona uğrayan kısmını da ortadan kaldırmaya muktedir olur diye düşünüyorum. Ama benim şahsi kanaatim. YÖK ile de görüşeceğiz. Tek başımıza verebileceğimiz bir karar değil çünkü. Sadece tek bir üniversite olarak uygulayamayız ama belki şöyle bir şey yapılabilir: Ara tatil nisana kadar uzatılıp nisanda başlanır. Yazı da işin içerisine koymak suretiyle ikinci dönem yüz yüze eğitim yapılır. Birkaç ders belki Zoom üzerinden yapılır. Ama ağırlıklı olarak yüz yüze yapılır diye düşünüyorum. Çünkü emin olun sizsiz okulun bir kıymeti yok. Pandeminin yayılmasında gençlere de iş düşüyor. Özellikle gençlerin bu konuya dikkat etmesini rica ediyorum. Elbirliğiyle bu süreci başarılı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Sürecin daha verimli hale getirilebilmesi kapsamında karşılıklı öneriler ve sohbet havasında geçen program, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın konuşması ve öğrencilerin sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.