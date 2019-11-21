Rektör Aydın: “Kan bağışının arttırılması noktasında her türlü desteği vereceğiz”

Habib Demirel, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve SAMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin'i makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Kızılay Kan Merkezi Karadeniz Bölge Müdürü Muhsin Yıldırım, Kızılay Gençlik Başkanı Halit Karataş ve Kızılay İl Yönetim Kurul Üyesi Sedat Yıldırım da eşlik etti.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın; kan bağışı konusunda büyük hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ve kan bağışının arttırılması noktasında Samsun Üniversitesi olarak her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Başkan Habib Demirel, Samsun Üniversitesi'nin kan bağışı desteğinin birçok insanın hayata tutunmasına katkı sağladığını belirterek, bundan sonra da SAMÜ ile işbirliği yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Ziyarette Başkan Demirel, Rektör Aydın'a hediye kitap takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SAMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin, Türk Kızılayı Başkanı Habib Demirel ile karşılıklı hediye takdiminde bulundular.