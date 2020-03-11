Rektör Aydın: “Mehmet Akif Ersoy milletimiz için bir moral ve cesaret kaynağı olmuştur”

Dr. Mahmut Aydın, “Mehmet Akif Ersoy milletimiz için bir moral ve cesaret kaynağı olmuştur” dedi.

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 99. yılı dolayısıyla açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, “12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşımız, milletimizin tarihinde yaşadığı kahramanlıkları, manevi değerleri ve vatan sevgisini en anlamlı şekilde ifade etmektedir. Bugün kabul edilişinin 99. yıl dönümünü andığımız İstiklal Marşımız ile vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşımızda kahramanca çarpışan milletimizin duygu ve düşüncelerine en kalbi biçimde tercüman olmuştur. Türk milletinin beka mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı, her türlü zorlu şartlara rağmen milletimizin düşmana karşı göğsünü korkusuzca siper ettiği bir kahramanlık destanı olarak tarihe geçmiştir. Ülkemizi emperyalist düşlerle boyunduruk altına almak isteyen dış güçlere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz milletimizin tek vücut halinde kenetlenerek verdiği mücadeleler destanlara, şiirlere konu olarak günümüze kadar taşınmıştır ve bu yeni nesillere bir ibret belgesi olarak kalmaya devam edecektir. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızı yazarken duygu, düşünce, bilgi ve deneyimlerinden elde ettiği birikimi yansıtırken, milletimizin verdiği mücadeleyi destansı sözlerle dizelere dökmüştür. Mehmet Akif Ersoy yalnızca büyük bir şair değil, aynı zamanda başta İstiklal Marşımız olmak üzere kaleme aldığı eserlerle milletimiz için bir moral ve cesaret kaynağı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 99. yıl dönümünü kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.