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Rektör Aydın: “Meteoroloji Mühendisliği Bölümümüzü daha da geliştireceğiz”

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof.

Dr. Mahmut Aydın, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine bağlı Meteoroloji Mühendisliği Bölümünü daha da geliştirmek için adımlar atacaklarını açıkladı.


SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'u makamında ziyaret etti. Rektör Aydın, Coşkun'a Samsun Üniversitesinin faaliyetleri ile ilgili bilgi vererek Üniversitenin Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde yer alan Meteoroloji Mühendisliği Bölümünün geliştirilmesi ile alakalı istişarelerde bulundu. Rektör Aydın, “Misafirperverliklerinden ve ufuk açıcı fikirlerinden dolayı Genel Müdürümüze ve ekibine şükranlarımı sunuyorum” dedi.


İyi dilek ve temennilerin dile getirildiği ziyarette Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Rektör Aydın'a teşekkür etti.

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