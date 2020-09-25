Rektör Aydın: “Pandeminin nesillerimizi heba etmesine izin vermeyelim”

Dr. Mahmut Aydın, “Uzaktan öğretimi ciddiye alarak pandeminin nesillerimizi heba etmesine izin vermeyelim” dedi.

Samsun Üniversitesi'nin (SAMÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Faaliyet Toplantısı Canik Kampüsü 100. Yıl Konferans Salonu'nda pandemi tedbirleri gözetilerek gerçekleştirildi. Üniversitenin tüm birimlerinden öğretim elemanlarının katıldığı toplantıda açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın yaptı. Uzun bir aradan sonra üniversitenin akademik personeliyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Aydın, SAMÜ ailesinin artık büyük bir aile olma yolunda hızla ilerlediğini görmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Sürecin ciddiyetinin net bir şekilde anlaşılması için öğretim üyeleri ile toplantı yapmayı tercih ettiklerini söyleyen Rektör Aydın, pandeminin tüm insanlık ailesini olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini, uzaktan eğitim konusunda ilk harekete geçen ve süreci başarıyla yürüten üniversiteler arasında yer aldıklarını ve hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin bu konuda tecrübe kazandığını kaydetti. Birçok üniversitede uzaktan eğitim merkezinin bulunmadığı dönemde, yeni kurulmuş olmasına rağmen Samsun Üniversitesi olarak uzaktan eğitim merkezi kurarak alt yapı çalışmalarına emek verdiklerini ve bunun da yararını pandemi sürecinde gördüklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, online öğretimin daha sağlıklı ve verimli yapılabilmesi için yönetim olarak hem Ballıca hem de Canik kampüslerinde stüdyolar kurarak SAMÜ UZEM'in alt yapısını güçlendirmeye devam ettiklerini açıkladı.

Toplantıya katılan akademisyenlere uzaktan eğitim sürecini daha verimli hale getirebilmek için tavsiyelerde bulunan Rektör Aydın, "Öncelikle hepimizin uzaktan öğretimin felsefesini iyi kavraması gerekmektedir. Bu süreç sadece dijital dönüşüm değil, aynı zamanda bir zihinsel dönüşüm sürecidir. Biz bu işi ciddiye almazsak öğrenciler de ciddiye almaz. Öğrenciler sınıfı geçme ve okulu bitirme konusunda pandemi dönemini bir fırsat olarak görebilir ancak bunu böyle görmemelerini sağlamak ve bu nedenle öğrencilere konunun ciddiyetini kavratmak için yoğun çaba sarf etmemiz gerekmektedir. Bu konunda en büyük sorumluluk bizlere ve siz değerli öğretim elemanlarımıza düşmektedir. Öğrencilerimizi eğitim öğretim sürecine aktif olarak çekmeniz, motive etmeniz ve onlara azami katkı sağlamanız çok önemlidir. Bir diğer konu da haftalık ders akışlarını içeren dönemlik ders bilgi formlarımızın dönemin ilk haftası öğrenme yönetim sistemine yüklenmesi ve bu bilgi formlarında belirtilen haftalık ders akışına göre derslerin işlenmesidir. Dahası öğrencilerden 3-4 haftada bir geri bildirim alarak içeriklerimizi ona göre güncellememiz de faydalı olacaktır. Ayrıca online ders notlarının da bir hafta öncesinden sisteme yüklenmesi lazım ki öğrencilerin de hazırlıklı bir şekilde derslere gelmelerini sağlayabilelim. Tabii, bu arada ders notlarını hazırlarken ve öğrencilerimizle paylaşırken telif hakları hususuna dikkat etmeyi unutmayalım. Dijital ve zihinsel dönüşümü sağlamamız artık elzemdir. Çünkü pandemi sonrası normale dönsek bile uygulamalı derslere yer bırakabilmek için bazı teorik derslerin online olma ihtimali oldukça yüksek. Dolayısıyla hibrit bir eğitim sistemine doğru gideceğiz ancak bunu söylerken yüz yüze eğitimin yerini de hiçbir şeyin tutmadığının altını çizmem gerekiyor. Yüz yüze eğitim bir tecrübe paylaşımıdır, bir birlikteliktir, bir etkileşimdir. Bu amaçla size bir önerim var; öğrencilerimizi biri alan dışı olmak üzere her derste en az 3 kitap okumaya teşvik ederek onların hem genel kültürünü hem de alanla ilgili bilgilerini artırmaya çalışalım. İlerleyen zamanda bunu belki bir okuma seferberliğine dönüştürerek pandemi dönemini hem kendimizin hem de öğrencilerimizin daha nitelikli olması için fırsata dönüştürebiliriz. Uzaktan eğitimle ilgili bir diğer önemli konu da öğrencilerin ders esnasında kamerayı açık tutmalarını zorunlu tutmamızdır. Böylece öğrencilerin dersi takip etmelerini sağlayabiliriz. Pandemi sürecinde bu nesli kaybetmememiz lazım, bu nesil bizim neslimiz, öğrencilerimizi kendi kardeşlerimiz, evlatlarımız gibi görerek hareket etmeliyiz. Ayrıca pandemi sürecinde akademisyenler olarak bizler de bilimsel çalışmalarımızı aksatmayalım, kendimizi geliştirmeye devam edelim. Bu konuya özen ve hassasiyet gösterelim. Bu durum üniversitemizin genel performansını da doğal olarak yükseltecektir" diye konuştu.

Rektör Aydın'ın konuşmasının ardından Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zafer Cömert, uzaktan eğitim konusundaki teknik süreçlerle ilgili Samsun Üniversitesi öğretim üyelerine detaylı bilgi verdi. Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.