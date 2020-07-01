Rektör Aydın: “Samsun için kalıcı faaliyetlere imza atmak istiyoruz”

Dr. Mahmut Aydın, Samsun için kalıcı faaliyetlere imza atmak istediklerini söyledi.

Cihannüma Derneği Genel Başkan Vekili ve Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) Genel Başkanı Ahmet Akça, beraberindeki heyet ile birlikte SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı Canik Kampüsünde bulunan makamında ziyaret etti. Akça, Canik Kampüsünün ardından Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsünü de ziyaret ederek Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçuş Okulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun kampüsteki eğitim/uygulama alanlarında incelemelerde bulundu.

Samsun'daki eğitim ve öğretim faaliyetleri çalışmalarına dair istişarelerde bulunulan ziyarette, kurumlar düzeyinde gerçekleştirilebilecek iş birlikleriyle ilgili olarak fikir alışverişi yapıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Aydın, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa yapılacak çalışmalarda üniversitenin rehber kimliğiyle yer alabileceğini ifade etti.

“Sayın Ahmet Akça'nın üst yönetiminde yer aldığı kurumların ilimizde yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalar bizim için önemlidir” diyen Rektör Aydın, “Nitelikli Toplum İçin Nitelikli Üniversite” düsturuyla faaliyetlerini yürüten Samsun Üniversitesinin Samsun için kalıcı ve kayda değer faaliyetlere imza atmak istediklerini vurguladı.

"SAMÜ Gelecek vadediyor"

Üniversitenin mekansal ve donanım olarak kaliteli imkanlara sahip olduğunu belirten Akça, "Samsun Üniversitesi bölümleriyle gençlerimize iyi bir kariyer ve güzel bir gelecek vadediyor. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın öncülüğünde ekibinin ve kendisinin emekleriyle üniversitenin ve öğrencilerinin çok daha iyi yerlere geleceğine inancım tamdır" dedi.

Rektör Aydın, nazik ziyaretlerinden dolayı Ahmet Akça ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Ziyaret anı fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.