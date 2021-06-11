Rektör Aydın: “Samsun'un marka değerini ileriye taşımayı hedefliyoruz"

Dr. Mahmut Aydın, “Samsun'un marka değerini ileriye taşıma hedefimizi gerçekleştirme gayreti içerisindeyiz” dedi.

22, 23, 24. Dönem AK Parti Milletvekili, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile Samsun Üniversitesi Şehir Ofisi'nde bir araya geldi. Samsun Üniversitesi'nin 3. kuruluş yıldönümünü de kutlayan Suat Kılıç, "Samsun Üniversitesi şehir adına önem atfeden bir kurum. Yaptığı projeler ve gerçekleştirdiği atılımlarla kendini ulusal ve uluslararası platformlarda ön plana çıkarıyor. Bizler de üniversitemizin gelişimine elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Ziyaretlerinden dolayı Sayın Suat Kılıç'a teşekkürlerimi iletiyorum. Bizler Samsun'un marka değerini ileriye taşıma hedefimizi gerçekleştirme gayreti içerisindeyiz. Bunu yaparken de hakim olduğumuz her alanda projeler üretiyoruz. Kutsal eğitim neferliğimizi sürdürürken verilen destekleri görmek bize mutluluk veriyor, güç katıyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaret hediye takdiminin ardından anı fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.