Rektör Aydın: “Valimizin öncülüğünde başarılı çalışmalar hayata geçireceğiz”

Zülkif Dağlı, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı Canik Yerleşkesinde ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Aydın, üniversitenin kampüsleri, bölümleri, akademik çalışmaları, öğretim üyesi ve öğrenci sayıları ile ilgili Vali Dağlı'ya bilgi verdi. Kampüste incelemelerde bulunan Vali Dağlı ve Rektör Aydın, üniversitenin gelişimi ve şehirle bütünleşme çalışmalarına dair konuları iş birliği çerçevesinde değerlendirdi. Görüşmede kent ve üniversite ile ilgili fikir alışverişinde bulunulurken, Samsun'un ve üniversitenin geleceğine dair plan ve çalışmalar da ele alındı. Türkiye'nin en genç üniversitelerinden biri olan Samsun Üniversitesinin çağdaş ve dinamik bir yapısının bulunduğunu gözlemlediğini söyleyen Zülkif Dağlı, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi hayata taşıyacakları bilgi ile donanmış olarak yarınlara hazırlamak hepimiz için kutsal bir görevdir. Mesleki bilgi ve becerinin yanı sıra gençlerimizi kendi kültürlerine sahip çıkan, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmek için çalışmalar gerçekleştiren Samsun Üniversitesi, şehrin ve bölgenin geleceğine ışık tutuyor. Nitelikli toplum oluşturabilmek için yüksek kalitede eğitim olanakları sunan ve gelişime açık olan üniversite yönetimini tebrik ediyorum" dedi.

Samsun Üniversitesi olarak çalışmalarını "Nitelikli Toplum İçin Nitelikli Üniversite" hedefiyle şehre ve üniversiteye katkı sağlayacak şekilde yürüttüklerini ifade eden Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Şehrimizin ve üniversitemizin niteliğinin daha da ileriye götürülmesi için yapılacak çalışmalara destek vermeye hazırız. Samsun Üniversitesi olarak toplumun her kesimine hitap ediyoruz. Sayın Valimizin öncülüğünde hep birlikte pek çok başarılı çalışmayı hayata geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu, Prof. Dr. Selahattin Kaynak ve Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin'in de hazır bulunduğu ziyarette Rektör Aydın, nazik ziyaretlerinden dolayı Dr. Zülkif Dağlı'ya teşekkür etti. Ziyaret anı fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.