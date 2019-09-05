Rektör Aydın'dan Başkan Topaloğlu'na ziyaret

Dr. Mahmut Aydın, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ziyaretinden ötürü Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın'a teşekkür ederek, “19 Mayıs Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü eğitim-öğretim faaliyetine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. İlçemizde kurulacak teknik bir üniversite için tüm alt yapımızı kullanıp, bu zenginliği ilçemize kazandıracağız. Üniversitemiz özellikle ilçemizde bulunan kampüs ile havacılık ve uzay bilimleri alanında ülkemizde ve dünyada her alanda adından söz ettiren bir üniversite olarak yoluna devam edecek” dedi.

Teknik üniversite 19 Mayıs'ta kurulacak

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörlüğünün Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulması konusundaki teklifinin Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenerek kabul edildiğini belirten Rektör Aydın, “Ballıca Yerleşkesi'nde eğitime başlayacak olan meslek yüksekokulunun teknik bir üniversite olma hedeflerine katkı sağlayacak. Ballıca Yerleşkesi'ni Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile üretim ve AR-GE merkezine dönüştürmeye çalışıyoruz. Teknik Bilimler MYO bünyesinde açılacak olan bölümlerin ilgili fakültelerle iş birliği içerisinde mevcut atölye ve laboratuvar altyapısını kullanarak, öğrencilerini iş dünyasının aradığı niteliklerde bir ara eleman olarak mezun edeceğiz” diye konuştu.

Ballıca Yerleşkesi içerisinde bulunan hangarların Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun kullanımına tahsis edileceğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Aydın, yüksekokul programları için gerekli derslik, atölye, laboratuvar ve öğretim elemanı ofislerinin bu hangarların içerisine yapılacağını ve mevcut fiziksel olanakları en etkin şekilde kullanarak eğitime başlayacaklarını aktardı. Aydın, desteklerinden dolayı Başkan Topaloğlu'na teşekkür etti.