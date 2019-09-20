Rektör Bilgiç akademik aşama kaydeden akademisyenleri tebrik etti

Dr. Sait Bilgiç; profesörlük, doçentlik ve doktor öğretim üyeliği kadrolarına yeni atanan akademisyenleri Rektörlük Toplantı Salonu'nda ağırlayarak tebrik etti.

Gösterdikleri emek ve başarı sayesinde unvanlarını yükselten her bir akademisyeni kutlayan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, öğretim üyelerine başarılarının devamı temennisinde bulundu.

"Aramıza yeni katılan her akademisyenimizin OMÜ ailesine yeni bir heyecan, yeni bir değer katacağından eminiz"

Akademisyenlerin aldıkları yeni unvanlarla ve yapacakları çalışmalarla OMÜ ailesine değer katacaklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Rektörlük görevine atandığım günden itibaren yeni göreve başlayan akademisyenlerle bir araya gelmek; bana onları tanıma ve tebrik etme, beklentilerimizi kendileriyle paylaşma ve onların da fikirlerini dinleme fırsatı veriyor. Daha önceki toplantılarımızda da akademisyenlerimiz, bu toplantılarda bir araya gelmiş olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler, o sebeple toplantılarımızı sürdürüyoruz. Aramıza yeni katılan her akademisyenimizin OMÜ ailesine yeni bir heyecan, yeni bir değer katacağından eminiz. Sizler, bulunduğunuz alanlarda verdiğiniz emekler ve bu zamana kadar yaptığınız çalışmaların sonucunda, hak ettiğiniz yerdesiniz. Katkılarının yüksek olacağını düşündüğümüz arkadaşlarımızın bu aileyi güçlendireceğini ve yücelteceğini kabul ediyoruz. Hak ettiğiniz yerde olmanın gururuyla sizler de inşallah bu kuruma değer katmanın heyecanını ve çabasını göstereceksiniz. Bu toplantının amacı sizlerle tanışmak ve sizleri tanıştırmaktır. Bu vesileyle birlikte çalışarak güçlü dostluklar kurabileceksiniz. Hepiniz OMÜ ailesine hoş geldiniz” şeklinde konuştu.

Akademisyenlerle tek tek tanışan Rektör Sait Bilgiç'in beklenti, dilek ve görüşlerini paylaşmasının ardından toplantı sona erdi.