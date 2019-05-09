Rektör Bilgiç: “Araştırma-geliştirme hacim ve kapasitemizi dış kaynaklı projelerle daha da büyütebiliriz”

Kurum içi gelişmeyi ve dinamizmi önemseyip özendiren ve bu yönde hareket eden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Fen-Edebiyat Fakültesi'ni ziyaret etti. Öncesinde yine Fen-Edebiyat Fakültesi'nde, farklı bölümlerin öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile bir araya gelen Rektör Bilgiç, bu kez Kimya, Tarih, Sanat Tarihi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji ile Fizik Bölümlerini ziyaret ederek bölümlerde görev yapan akademisyenlerle buluştu.

Ziyaret Kimya Bölümü ile başladı

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı'nın eşlik ettiği ziyaret dizisi Kimya Bölümü ile başlarken, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uyanık, öğretim üyeleri ve araştırma görevlileriyle fikir ve görüşlerini paylaşan Rektör Bilgiç, diğer yandan da onların sorunlarını dinleyip çözüm yollarına dair istişarelerde bulundu.

Rektör Bilgiç bölümlerin mevcut durumlarıyla ilgili bilgi aldı

Kimya Bölümü ziyaretinin ardından Tarih ve Sanat Tarihi Bölümleri akademisyenleri ve araştırma görevlileriyle buluşan Rektör Bilgiç, Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nedim İpek ile Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kemal Özkurt'tan bölümlerin mevcut durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Rektör Bilgiç sonrasında ise her iki bölümün öğretim elemanlarının sorun, talep ve önerilerine kulak verdi.

Kimya, Sanat Tarihi ve Tarih Bölümlerinin ardından Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'ne geçen Rektör Bilgiç, burada Bölüm Başkanı Prof. Dr. Münir Tunçer ve öğretim üyeleri tarafından karşılandı.

Daha sonra ise Biyoloji Bölümünü ziyaret eden Rektör Bilgiç, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülcan Şenel ve bölüm hocalarıyla mevcut durum ve olanaklara dair fikir ve görüş alışverişinde bulundu. Son olarak Fizik Bölümüne geçen Rektör Bilgiç, yine Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muharrem Dinçer ve bölüm öğretim elemanları tarafından ağırlandı.

“Projelerin sayısının dış kaynaklı projelerle arttırılabilir”

Ziyaretlerde akademisyenlerle bir süre sohbet eden Rektör Bilgiç, üniversitenin mevcut bütçesi ve ödeneklerine dikkat çekerek, yürütülen projelerin sayısının dış kaynaklı projelerle arttırılabileceğini vurguladı. Akademisyenlere bu tür projeler üretmeleri yönünde tavsiyelerde de bulunan Rektör Bilgiç, üniversitenin araştırma-geliştirme hacim ve kapasitesinin dış kaynaklı projelerle daha da büyütülebileceğinin altını çizdi.

Fen-Edebiyat Fakültesi ziyaretlerini tamamlayan Rektör Bilgiç, gerçekleştirdikleri ziyaretlerin, üniversitenin halihazırdaki şartlarını iyileştirmek ve daha kaliteli eğitim adına oldukça yararlı olduğunu dile getirdi. Rektör Bilgiç, görüşlerini paylaşan bölüm başkanları ve öğretim elemanlarına teşekkür etti.