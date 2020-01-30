Rektör Bilgiç: “Gelecek OMÜ için iyi gelişmelere gebe”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, katıldığı Mühendislik Fakültesi 2019 Yılı Akademik Genel Kurul Değerlendirme Toplantısı'nda geleceğin OMÜ için iyi ve motive edici gelişmelere gebe olduğunu vurgulayarak “Yeter ki sahip olduğumuz bu pozitif iklimi devam ettirelim. Yakaladığımız bu ritmi sürdürebilirsek büyük bir sıçrama yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda organize edilen 2019 Yılı Akademik Genel Kurul Değerlendirme Toplantısı'nda; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve görevlileri ile araştırma görevlileri hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda Dekan Prof. Dr. Birol Elevli, yaptığı bilgilendirici sunumda 1992 yılında kurulan Mühendislik Fakültesinin şu an itibarıyla 10 bölüm, 35 anabilim dalı, 100 öğretim üyesi ve 66 araştırma görevlisiyle eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

“Yapımı tamamlanan ek binayla fiziki olarak eksiğimiz kalmayacak”

Sunumunda fakültenin; öğretim üyesi ve araştırma görevlisi dağılımı ve profili, akademik aşama kaydeden akademisyenler, bölümlerin performansları, kayıtlı öğrenci sayısı, 2019 bütçesi, gider kalemi, enerji tasarruf faaliyetleri, fiziki altyapısı hakkındaki istatistiki verileri gözler önüne seren Dekan Prof. Dr. Elevli, yapımı tamamlanan Fakültenin ek binasıyla da fiziki olarak eksiklerinin kalmayacağına dikkat çekti.

Konuşmasında, 2019 yılında Mühendislik Fakültesinin farklı bölümlerinden öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrenciler tarafından hazırlanan ve aralarında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) da olduğu farklı kurumlarca desteklenip, dereceye girerek birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü alan projeler üzerinde duran Dekan Elevli, Fakültenin hem yayın hem de proje anlamında daha çok üretken olması gerektiğini dile getirdi.

“Felsefemiz: Takip eden olmak yerine öncü olmalıyız”

Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) belirlediği hedefler doğrultusunda OMÜ'nün çok yoğun bir şekilde mesai yaptığını ve Mühendislik Fakültesinin de bu minvalde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye çalıştığını vurgulayan Dekan Elevli “Etik değerlere sahip, liderlik becerisi olan, aidiyet duygusu gelişmiş, iletişim becerisi yüksek, eleştirel düşünceye sahip, karmaşık problemleri çözebilen öğrenciler yetiştirmeliyiz ve bunu yaparken bilim ve ahlaki değerleri de dengede tutmamız gerekiyor. Günümüzde de artık dijital üniversite ve eğitim 4.0 öne çıkmakta ve sürekli iyileştirmelerle altyapımızı bu yönde geliştirmek zorundayız, dolayısıyla takip eden olmak yerine öncü olmalıyız” diye konuştu.

"4 bölümümüz daha akreditasyon için MÜDEK'e başvuracak"

Mühendislik Fakültesinin 2017'de Kalite Yönetim Belgesi'ni aldığını hatırlatan Dekan Elevli, bölümlerde eğitim planlarının güncellendiğini ve sanayi uygulaması programlarıyla da öğrencilerin sanayide aktif olarak yer aldığını kaydetti. Prof. Dr. Elevli, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) kapsamında Harita Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin 2 yıllık akredite olduğunu, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinin de geçen yıl başvuruda bulunduğu ve izlenmeye alındığını belirterek, 2020 yılında İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinin de MÜDEK'e başvuracağını sözlerine ekledi.

“Öz eleştirimizi yapalım ki daha gerçekçi bir zeminde ilerleme şansımız olsun”

Sonrasında söz alan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise fakültelerin akademik genel kurul değerlendirme toplantılarını çok önemsediklerini, bu toplantılarda Üniversitenin ve fakültelerin gidişatına ilişkin değerlendirme yapabilme fırsatı bulduklarını ifade ederek, “Bu toplantılar vesilesiyle üniversite olarak yolumuza daha sağlıklı bir şekilde devam etmenin muhakemesini yapıyoruz ve hepimizin amacı belli, mevcut durumun konuşulup analiz edilmesinde yarar var. Bu anlamda bizler neler yapıyoruz? Öz eleştirimizi yapalım ki daha gerçekçi bir zeminde ilerleme şansımız olsun. Bütün bunları açık bir şekilde paylaşmalıyız zira varoluşumuzun anlam kazanması buna bağlı” şeklinde konuştu.

“Mühendislik Fakültemizin çok iyi projeler ve çalışmaların içerisinde olmasını özellikle bekliyoruz”

Mühendislik Fakültesinin önemine değinen Rektör Bilgiç, devamında “Bütün birimlerimize değer verdiğimiz gibi Mühendislik Fakültemizi de önemsiyoruz. Bilim ve teknolojinin bir arada zemin bulduğu, bu kadar iyi beynin buluştuğu ve birlikte çok iyi şeylerin yapılma ihtimalinin bulunduğu bu Fakültemizin şehrimize, bölgemize ve ülkemize yararı olacak çok iyi projelerin ve çalışmaların içerisinde olmasını özellikle bekliyoruz. Fakültemizin bu anlamda öncü olması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin, Samsun Teknopark çok iyi yapılandı ve nihayetinde çok iyi mesafe aldı. Bu anlamda da Mühendislik Fakültemizin de buna paralel bir atılım göstermesini arzuluyoruz” sözlerine yer verdi.

“Belirlediğimiz 7 öncelikli alanla bütçe imkânlarımızı yerinde ve isabetli kullanmalıyız”

OMÜ'nün, 45 yıllık bir maziye sahip bir üniversite olarak gelişim ve ilerleme adına hiçbir mazeretinin olamayacağına işaret eden Rektör Bilgiç, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Elimizdeki bütçe imkânlarını yerinde ve isabetli kullanarak, doğru tespitlerle önceliklerimizi belirleyerek ve zorlukları mümkün olduğunca hissetmeden yolumuza devam etme gayretindeyiz. Bu bağlamda dış kaynaklı proje üretilmesi hakikaten çok değerli zira bu projeler bazı prosedürlere rağmen araştırmacı akademisyenimizi özgürleştiriyor. Kaldı ki dünyanın en iyi üniversiteleri de bu türdeki araştırma geliştirme (AR-GE) bütçeleriyle öne çıkıyorlar. O nedenle yapılan çalışmaların bir değer üretmesi ve katkı sunması gerekiyor. Bizler de OMÜ olarak mevcut bütçemizin verimli kullanılması için ‘iklim değişikliği ve etkileri', ‘enerji üretimi', ‘akıllı sistemler', ‘sağlık alanında yenilikçi cihaz ve malzeme modellerinin geliştirilmesi', ‘atık yönetimi', ‘nörobilimler' ve ‘endüstriyel tasarım' olmak üzere 7 öncelikli alan belirledik.”

“Özellikle sağlık ve mühendisliğin kesiştiği alanlarda çok iyi bir gelecek var”

TÜBİTAK Başkanı, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı ve ASELSAN Genel Müdürü'nün OMÜ'yü ziyaretlerinin pozitif yansımaları olduğunu ve Üniversite-sanayi iş birliği bağlamındaki girişimlerinin sonuçlarını almaya başladıklarını vurgulayan Rektör Bilgiç, “Üniversite ile sanayicilerin bir arada olmalarının ne gibi güzel sonuçları olabileceğinin zihinlerde yerleşmeye başladığını görüyoruz. Üniversitemiz de interdisipliner çalışmalar için çok iyi fırsatlara sahip, özellikle de sağlık ve mühendisliğin kesiştiği alanlarda çok iyi bir gelecek var. İşte bu tür iş birliklerini ve çalışmaları sizler organize edeceksiniz” açıklamasında bulundu.

Konuşmasının son bölümünde akademisyenlerin atanma ve yükselme kriterlerine yönelik çalışma yaptıklarını söyleyen Rektör Bilgiç, bu kriterleri Üniversitenin gelişimi ve ilerlemesi yönünde güncelleyeceklerini dile getirdi.

Toplantı, sonrasında Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinin öneri, problem, talep ve düşüncelerini Rektör Bilgiç'le paylaşması suretiyle interaktif bir biçimde devam etti.