Rektör Bilgiç: “Hedefe ulaşmak için her yol mubah anlayışı insanı yoldan çıkarıyor”

Dr. Sait Bilgiç, “Hedefe ulaşmak için her yol mubah anlayışı insanı yoldan çıkarıyor. İlkelerimiz olmalı ve bu ilkelerin en önemlisi dürüstlük” dedi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, doçentlik ve doktor öğretim üyeliği kadrolarına yeni atanan akademisyenleri Rektörlük Toplantı Salonunda ağırlayarak tebrik etti. Gösterdikleri emek ve başarı sayesinde unvanlarını yükselten her bir akademisyeni kutlayan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, akademisyenlere başarılarının devamı temennisinde bulundu.

“Üniversiteye yeni şeyler katmanız bizim için önemli”

Yeni atanan akademisyenleri, üniversite için taze kan olarak nitelendiren Rektör Sait Bilgiç, “Rektörlüğe atandığım günden itibaren yeni göreve başlayan akademisyenleri davet etmek bana onları tanıma, tebrik etme ve görüşlerimi kendileriyle paylaşma fırsatı veriyor. Öncelikle yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. Hepiniz bu görevleri hak ederek ve alnınızın akıyla kazandınız. Bizim için önemli olan, kurumumuza gelen arkadaşlarımızın kuruma bir şeyler katabilmesi, Üniversiteyi bu noktaya taşıyanların emeğinin üstüne yeni bir şeyler ekleyebilmesidir. Bunu sağlayabilmek hem sizi mutlu edecek hem de kendinizi daha çok Üniversiteye ait hissettirecektir. Aidiyet duygusu görevinizi hakkıyla yapmak için çok önemli. Bu sebeple bu aidiyet duygusunu da yaratabilmek için Üniversitenin en üst yöneticisi olarak sizlerle buluşmak ve sizlerin dilek ve görüşlerini almak benim için çok önemli” açıklamasında bulundu.

“İşini iyi yapan insanlar olmadan imkânların önemi yok”

Bu tür buluşmalarının farklı birimlerde görev yapan akademisyenlerin birbirleriyle tanışmalarına fırsat verdiğine dikkat çeken Rektör Bilgiç sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

“Sizlerle tanışmanın ve fikir alışverişinde bulunmanın bizlere de çok faydası oluyor. Bu sayede heyecanımızı daha yukarı taşımış oluyoruz. Nihayetinde üniversitemizde fiziki imkânlar ve teçhizatımız ne kadar iyi olursa olsun işini iyi yapan bir insan olmadıktan sonra bunların hiçbir önemi kalmıyor. İşini heyecanla yapan biri şevksiz birinden çok daha faydalı olacaktır. Yeterliliğimiz, yetkinliğimiz ve insani özelliklerimiz önemli. Bunların sonucunda ortaya koyacağımız işin iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah siz bu kuruma geldiğiniz, biz de verdiğimiz karar için mutluluk duyacağız.”

“Hedefe ulaşmak için her yol mubah anlayışı ise insanı yoldan çıkarıyor”

Yeni atanan akademisyenlerden iki isteği olduğunun altını çizen Rektör Sait Bilgiç, “İlk olarak rutinin dışına çıkarak öğrencileri etkileyebilmeli ve onlara rol model olmalısınız. Ayrıca güvenilir ve dürüst insanlar olmanız da çok önemli. Aksi takdirde adalet ve huzur kalmıyor. Hedefe ulaşmak için her yol mubah anlayışı ise insanı yoldan çıkarıyor. İlkelerimiz olmalı ve bu ilkelerin en önemlisi dürüstlük. Hayatta doğru kalabilmekten daha güzel bir şey yok” değerlendirmesinde bulundu.

“Üniversitemizin ve ülkemizin gelişmesi için proje üretmelisiniz”

Akademisyenlerden ikinci isteğinin bilgi ve teknoloji üretecek projeler hazırlamaları olduğuna işaret eden Rektör Bilgiç, “Üniversitemiz mevcut bütçesiyle temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ancak üniversitelerin temel görevlerinden olan bilgi üretmek için mevcut kaynaklar yeterli olmayabiliyor. Bu kaynağı sağlamak da anlamlı, topluma yararı olacak iyi ve uzun soluklu projeler hazırlamakla mümkün. Üniversitemizin ve ülkemizin gelişmesi için bu projeler önemli yer tutuyor” diye konuştu.

Üniversitenin akademisyenlere BAP projeleriyle destek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Bu proje kaynakları daha çok tezler, eğitim ve öğretim alt yapılarında kullanılıyor. Bu sebeple TÜBİTAK, AB gibi dış kaynaklı projelere ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

“OMÜ-TTO'dan proje hazırlık sürecinde destek alabilirsiniz”

Proje hazırlamanın disiplin ve deneyim isteyen bir süreç olduğunu hatırlatan Rektör Bilgiç, “Proje hazırlamak bir süre sonra proje hazırlama alışkanlığı da kazandırıyor. Biz, projesi olan akademisyenlerin bunu bir alışkanlık hâline getirdiğini gözlemledik. Yeter ki başlayın ve tekrar tekrar denemekten yılmayın” dedi.

Akademisyenlerden birer proje sözü de alan Bilgiç, OMÜ-TTO'dan da proje hazırlama sürecinde maddi ve teknik anlamda destek alabileceklerinin altını çizdi.

Akademisyenlerle tek tek tanışan Rektör Sait Bilgiç'in, onların da dilek ve görüşlerini dinlemesinin ardından davet sona erdi.