Rektör Bilgiç kayıt yaptıran yeni öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Öğrenci Yaşam Merkezi'ndeki kayıt stantlarında sabahın ilk saatlerinden itibaren aileleri ve yakınlarıyla hazır bulunan çiçeği burnunda OMÜ'lü öğrenciler, kayıt görevlilerinin kılavuzluğunda işlemlerini yaptırdı. Kısa bir sürede tamamlanan kayıt işlemlerinde, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı da Yaşam Merkezi'ne gelerek OMÜ'nün yeni fertlerinin ilk kayıt heyecanına ortak oldu. Ziyarette Rektör Bilgiç ve Genel Sekreter Kabadayı'ya, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Musa Akyüz ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural eşlik etti.

Rektör Bilgiç kayıt yaptı

Kayıt sürecinde OMÜ'nün yeni öğrencileri ve aileleri ile yakından ilgilenip sohbet eden Rektör Bilgiç, kayıt standının başına geçerek bir süre öğrencilerin kayıtlarını bizzat gerçekleştirdi. Ardından, yeni kayıt yaptıran öğrencilere yardımcı olmak amacıyla kurulan diğer stantları gezen Rektör Bilgiç ve beraberindekiler, yetkililerle görüşüp sunulan hizmetler ve sürecin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Ulaşım, burs, barınma, emniyet hizmetleri hepsi aynı merkezde

Öğrenci Yaşam Merkezi'nde ilk gün itibarıyla 6 binin üstünde öğrenci, elektronik ortam üzerinden ve bizzat başvuruyla OMÜ ailesine katıldı. Kayıt işlemlerinde ayrıca, Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM), Uluslararası İlişkiler Birimi, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ, Emniyet Müdürlüğü, Öğrenci Konseyi, Tıp Fakültesi Aile Hekimliğine bağlı Pelitköy Eğitim ve Aile ve Sağlığı Merkezi, OMÜ Kurumsal İletişim Birimi tarafından kurulan stantlarda öğrencilere, işlerini hızlandıracak ve kolaylaştıracak bilgiler verildi.

SAMULAŞ standında öğrencilere, indirimli yararlanacakları ulaşım kartının başvurusu alınarak kartları teslim edilirken, Kredi ve Yurtlar Kurumu standında da öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirme yapıldı. Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ise üniversitenin barınma, ulaşım, beslenme, burs ve yurt imkânları hakkında öğrencileri aydınlattı. Kayıtlarda bunların yanı sıra, öğrenci toplulukları bulundukları faaliyetlere dair yeni öğrencileri aydınlatırken, özel yurtlar da açtıkları stantlarla genç üniversitelilere ulaşmaya çalıştı.