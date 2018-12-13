Rektör Bilgiç: “Para sahibi olmak değil iyi insan kalabilmek başarı”

Dr. Sait Bilgiç, para sahibi olmanın değil iyi insan kalabilmenin başarı olduğunu vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Samsun Kredi Yurtlar Kurumunun (KHK) düzenlediği “KHK Zoru Başaranlar Kariyer ve Spor Sohbetleri” konulu söyleşide davetli konuşmacı olarak yer alan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Münevver Ayaşlı Yurdunun Konferans Salonunda düzenlenen söyleşiye Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'in yanı sıra; Samsun Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yurt müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“KHK daha iyiye daha mükemmele doğru gidiyor”

Söyleşinin açılışında konuşan Samsun Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, amaçlarının Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü'nü aile ortamında ağırlayarak kendisini daha yakından tanımak olduğunu ifade ederek, “Her biriniz OMÜ'de özel ve özellikli insanlar olarak yetişiyorsunuz. İsteğimiz, eğitiminizin ardından Türkiye'nin dört bir yanına gerçek bir Anadolu insanı olarak gidin. Sizler aileniz için ne kadar önemliyseniz devletimiz ve KHK için de o kadar önemlisiniz. Bu sebeple KHK çok yol kat etti ve daha iyiye, daha mükemmele doğru gitmeye devam ediyor. Siz de devletin size sağladığı bu iyi imkânların karşılığı olarak çok çalışmalı, ceddimizin başardıklarını bugün başararak ülkemizi geleceğe taşımalısınız” dedi.

“İçinde bulunduğunuz huzurlu ve bir arada yaşayabilmenizi sağlayan ortam büyük şans”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise öğrencilere, eğitim hayatlarında yaşadıkları zorlukları ileride gülümseyerek hatırlayacaklarını belirterek, “Benim okul dönemime denk gelen 12 Eylül ve öncesinde çok daha fazla zorluklar vardı. Kardeşin kardeşe düşman olduğu hatta yaşam hakkı bile tanımadığı bir zamanda öğrencilik yaptım. Bu sebeple içinde bulunduğunuz huzurlu ve bir arada yaşayabilmenizi sağlayan ortam sizin için çok büyük bir şans. O dönem kavga edenler daha sonra bu kavganın anlamsız olduğunu, bir arada yaşanabileceğini fark etti ama ülkemizin ödediği bedel çok ağır oldu. Üzerimizde oynanan oyunlar, kurulan tezgâhlar sonucu suni sebeplerle o günün gençlerine bir rol biçmişlerdi. Gelişmemiz için sarf edilmesi gereken zaman ve enerji kavga ederek sarf edildi. Bu oyun ve tezgâhlar, bugün de bitmiş değil. 15 Temmuz akşamı yaşadığımız da üzerimizde kurulan tezgâhların bitmeyeceğini gösteriyor. Bu nedenle hangi görüşten olursanız olun aklınızı başkalarına teslim etmeyin. Akıl büyük bir nimet, özgür bir birey olarak kalabilmek için onu kimseye teslim etmeyin. Bu sayede yanlışlardan dönme fırsatınız olacaktır” diye konuştu.

“Akademisyenliğin benim için en uygun meslek olduğunu fark ettim”

Öğrencilik yıllarının yanı sıra kariyer sürecinde yaşadığı tecrübeleri de katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Farklı hedeflerim olsa da hayatımda yaşadığım bazı önemli kırılmalar beni bulunduğum noktaya getirdi. Hiç aklımda yokken başladığım asistanlık, akademisyenliğin benim için en uygun meslek olduğunu fark etmemi sağladı. Çünkü bölümüm gereği öğrencilerle sürekli beraber olmak, kendimi sürekli yenilemem için bana iyi bir fırsat verdi. Hayatınızı planlamak iyi ve mutlaka gerekli bir şey. Kendinize hedefler koymalı ve o hedeflere ulaşmak için sürekli çalışmalısınız. Ancak bir takım maniler sonucu rotanızı değiştirmek zorunda kaldığımızda da yeni bir hedef belirlemeniz ve onda başarılı olmanız mümkün. Maniler hayatınızın sonu değil. İyi ki olmuş diyebileceğiniz sonuçlar doğurması da mümkün” ifadelerini kullandı.

“Hakkı hukuku bilen ahlâklı bir insan başarılıdır”

Para sahibi olmanın değil iyi insan kalabilmenin başarı olduğuna dikkat çeken Rektör Bilgiç şunları söyledi: “Asıl başarılı insan; hakkı, hukuku bilen ahlâklı insandır. Günümüzde müthiş bir tüketim alışkanlığı ve israf var. Eskiye göre insanlar, ihtiyaca değil çeşitliliğe yönelik tüketim yapıyor. Bu durum, meşru bir zeminde gerçekleşiyorsa normal ama bunlara ulaşmak için insanlar, meşru olmayan yollara sapmayı göze alabiliyor. Oysa hak etmeden, haramla alınan şey insanı mutlu etmez, tatmin etmez. Yine kopya çekerek geçmekle çalışarak geçmek arasında çok anlamlı bir fark var. İyi insanlar olmamız gerek. Doğru kalmaya ve birbirimize saygı duymaya mecburuz. Sadece kendini düşünen insanlar olursak zararı kendimize de dönecek bir mekanizmanın içinde debeleniriz.”

“Ülkemizi geleceğe güçlü taşımak için iyi insan olmalı, çok çalışmalıyız”

Ülkenin çok güzel bir coğrafyada bulunduğunu ifade eden Rektör Sait Bilgiç, “Bizim bu güzel topraklarda özgürce yaşamamız için, canlarını feda etmiş nice şehitlerimiz var. Onların bu fedakârlığının karşılığında bize düşen iyi insan olmak ve çok çalışmak. Bu iki vasıf, ülkemizi geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için gerekli” açıklamasında bulundu.

“OMÜ'yü Türkiye'nin ve dünyanın en saygın üniversitelerinden biri haline getirmeyi amaçlıyoruz”

OMÜ'yü önce Türkiye'nin sonra dünyanın en saygın üniversitelerinden biri haline getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu nedenle ülke yararına bilgi ve teknoloji üretmek, alanında iyi insanlar yetiştirmek için çok çalışıyoruz. Üniversitemiz dünyadaki 30 bin üniversite arasından ilk bine girdi. Geçen sene ikincilik ödülü aldığımız eğitim ihracatında bu yıl da ilk üçe girdiğimiz belirtildi. İlerleyen zamanlarda bu alanda kaçıncı olduğumuz açıklanacak. Ayrıca mezunlarımızın başarıları da bizi gururlandırıyor. Bir öğrencimiz DUS birincisi, bir öğrencimiz TUS ikincisi, bir öğrencimiz de kaymakamlık giriş sınavı birincisi oldu. Derece yapan bu mezunlarımızın aynı zamanda fakülte ve bölümlerinin de başarılı olması OMÜ'nün iyi imkânlara sahip iyi bir eğitim-öğretim sistemine sahip olduğunu da gösteriyor. Sizlerin de çalıştığınız takdirde aynı başarılara ulaşmanız mümkün.”

Bilgiç, öğrencilerden gelen soruları da cevapladı.

Öğrencilerin Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'e yoğun ilgi gösterdiği söyleşinin sonunda Samsun Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Rektör Bilgiç'e günün anısına bir tablo hediye etti.