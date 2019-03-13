Rektör Bilgiç'ten öğretim üyelerine: “Öğretmek isteğiniz daim olsun”

Dr. Sait Bilgiç, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerini ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Bilgiç'e Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Kılıç eşlik etti. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Kılıç tarafından yaşanan gelişmeler, projeler, teknikler ve uygulamalar hakkında bilgilendirilen Rektör Sait Bilgiç, bölüm adına öneri, istek ve talepleri dinleyerek ellerinden gelen yardımı yapacaklarını ifade etti.

“Öğretmek isteğiniz daim olsun”

Araştırma görevlileriyle tanışan Prof. Dr. Sait Bilgiç, ekibin faaliyetleri konusunda duyduğu memnuniyetini dile getirerek, “Güzel bir enerjiniz var, farklı bölgelerden gelen insanların oluşturduğu bu ekipte öğretmek isteği hep daim olsun. Barakalarda öğrenim gören insanlar var, mekânın hiçbir önemi yok, yeter ki sizi başarıya taşıyacak olan, çalışma arzunuz daim olsun” şeklinde konuştu.

Ziyaretin devamında Rektör Bilgiç ve beraberindekiler, Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne ait Kriptoloji Laboratuvarı, Siber Güvenlik Laboratuvarı ve diğer laboratuvarları gezerek incelemelerde bulundu. Ziyareti sırasında laboratuvarda bulunan öğrencilerle bir süre sohbet edip, bölüm hakkında konuşarak, istek veya taleplerinin olup olmadığını soran Prof. Dr. Bilgiç öğrencilere öğrenim hayatlarında başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaret sonrasında Bilgisayar Mühendisliği ekibiyle hatıra fotoğrafı da çektiren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, üniversite yönetimi olarak teknolojinin öneminin farkında olduklarını dile getirerek ekibe çalışmalarında başarılar diledi.