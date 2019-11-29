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Rektör Diler: “SAMÜ, Samsun ve bölge için çok önemli”

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. İbrahim Diler, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Samsun Üniversitesi Merkez Rektörlük Ofisinde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. İbrahim Diler yeni kurulmuş olan Samsun Üniversitesinin Samsun ve bölge için çok önemli bir misyon taşıdığını ifade etti. Bir toplumun gelişmesinde üniversitelerin önemine değinilen ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti.


Karşılıklı hediyeleşmenin gerçekleştiği ziyarette Rektör Aydın ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyaretleri için misafirine teşekkür ederek konuğunu uğurladı.

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