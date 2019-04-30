Rektör, OMÜ'nün gururu hentbolcuları ağırladı

Ünilig Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda zirveye çıkan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi'nin başarılı öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'i ziyaret etti.

27-28 Nisan tarihleri arasında Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen Ünilig Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda OMÜ Kadın Hentbol Takımı; Orta Doğu Teknik Üniversitesini (ODTÜ) 32-20 yenerek finale çıkmış, ardından finalde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ni ise 31-30 yenerek namağlup Ünilig Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonu olmuştu.

Antrenör Öğr. Gör. Fatma Ermiş eşliğinde rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, şampiyon sporcular, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'e şampiyonluk kupası ve madalyasını takdim ederek başarılarını paylaştılar. OMÜ'nün gururu olan hentbolcular Rektör Bilgiç'le selfie yapmayı ihmal etmediler.

Şampiyon sporcularla bir süre sohbet eden Rektör Bilgiç, başarılarından dolayı sporcuları kutlarken, seneye oynanacak maçlar için de tekrar şampiyonluk sözü aldı ve şampiyon hentbolcuları Üniversitenin hediyeleri ile taltif etti.

Hatıra fotoğrafı çekimiyle noktalanan ziyarete; OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı ve Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Özgür Bostancı da katıldı.