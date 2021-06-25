Rektör Ünal: “Ahıskalı öğrencilerin her zaman yanındayız”

Mehmet Tütüncü ile beraberindeki Ahıskalı öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede; Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Cemile Hafızoğlu ve Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğrencisi Habip Gülahmedov, Ahıskalı Gençler Birliği adına Rektör Ünal'a plaket takdim etti.

Cemile Hafızoğlu, Rektör Ünal'a Ahıskalı Gençler Birliği'nin OMÜ sorumlusu olduğunu ve çeşitli çalışmalarda bulunarak Ahıskalı öğrencilerin eğitimlerinde ve sosyal yaşamlarında yanında olduklarını anlattı. Rektör Ünal ise ana vatanlarından koparılan Ahıskalı Türklerin kalbinde sürgünün acısı ve vatan hasreti ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu ifade ederek Ahıskalı öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Görüşme, hediye takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.