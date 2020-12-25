Rektör Ünal, eğitimde revizyon çalışmalarına devam etti

Donanımlı öğrenciler yetiştirerek Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayan, dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak uluslararası rekabette ülkeyi güçlendiren bir eğitim programı oluşturmak amacıyla tüm birimlerde eğitim revizyonu başlatan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi, revizyon çalışmalarına Sağlık Bilimleri Fakültesiyle devam etti. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Recep Sancak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Terzi, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Ünlü Söğüt, Dr. Öğr. Üyesi Afitap Özdelikara ile uzaktan konferans yöntemiyle ana bilim dalı ve bölüm başkanlarının katıldığı eğitim revizyonu toplantısında; Sağlık Bilimleri Fakültesinin genel durumu, yeterlilikleri ve ders programı içerikleri ele alınarak revizyon sürecinde yapılması gerekenler değerlendirildi.

“İlerleyen zamanda eğitim revizyonu strateji belgesi çıkartmayı planlıyoruz”

Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleşen Sağlık Bilimleri Fakültesi bilgilendirme toplantısında, üniversitenin jeopolitik durumu, tarihi ve imkanları konusunda değerlendirme yapan Rektör Ünal, Sağlık Bilimleri Fakültesinin öğrenci sayısıyla büyük bir fakülte olduğunu vurguladı. Mezun yeterliliği üzerinden sistem revizyonuna gitmek istediklerini vurgulayan Rektör Ünal, “Üniversite olarak kendi sistemimizi kurmak istiyoruz ve eğitim sistemimizle diğer üniversitelere örnek olmayı diliyoruz. OMÜ'ye daha başarılı öğrencilerin kazanması için eğitimde ve Ar-Ge çalışmalarında örnek çalışmaları başlatmak istiyoruz. İlerleyen zamanda eğitim revizyonu strateji belgesi çıkartmayı planlıyoruz ”dedi.

Eğitim revizyonunu gerçekleştirmek için fakülte yönetimlerinin kendilerine üç soru yönetmelerini isteyen Prof. Dr. Ünal, “İlk olarak nasıl bir üniversite ön görüyorsunuz? İkinci olarak hangi yeterlikte öğrenci mezun edeceksiniz? Üçüncü olarak ise fakülte olarak bunu nasıl yapacaksınız?” ifadelerini kullandı.

Eğitim revizyonunu üç kademede değerlendireceğiz

İyi bir eğitim revizyonun üç kademede değerlendirileceğini anlatan Rektör Ünal, bunların; üniversitenin öğrenci tarafından tercih edilebilirliği, öğrencinin eğitim-öğretim dönemi boyunca sistem içindeki memnuniyeti, öğrencinin mezun olduktan sonra üniversiteye nasıl baktığı olarak sıraladı. Program yeterliklerinin istihdam alanının beklentilerine göre güncellenmesi gerektiğine dikkat çeken Rektör Ünal, konuşmasında bölümlerde belirlenen yeterliklere göre öğrenci mezun edilmesi gerektiği üzerinde durdu. Ayrıca nitelikli öğrenci sayısını arttırmak istediklerini anlatan Rektör Ünal, bunun içinde üniversitenin ilk tercih edilme oranlarını yüzde 30 seviyesine çıkarmak istediklerinin altını çizdi.

14 bölümde toplamda 115 akademisyen ile 2 bin 551 öğrencimiz var

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Terzi, eğitim-öğretim faaliyetleri genel değerlendirmesi, program yeterlilikleri kapsamında mezun öğrenci yeterliliklerinin değerlendirilmesi, mezunlarla ilgili yapılmış olan anketler ve görüşmeler ile son 3 yılda mezun olmuş öğrencilerden kamu veya özel sektörde istihdam edilmiş olma durumlarının belirlenmesiyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Bölümlere öğrenci alımlarına ve bölümlerin alandaki yerine ilişkin olarak konuşan Dekan Terzi, son 3 yılda fakültenin öğrenci sayısı, başarı yüzdesi, Türkiye sıralaması ve devlet ve vakıf üniversiteleri arasındaki sıralamanın belirlenmesine dair açıklamalarda bulundu. Dekan Terzi, fakültenin sayısal verilerini değerlendirerek 14 bölümde toplamda 115 akademisyen ile 2 bin 551 öğrencinin olduğunu söyledi.

Fakülte hakkında yapmış olduğu sunumda; gerçekleştirilen konferans ve etkinliklerden bahseden Dekan Terzi, fakültenin akademisyenlerin ve öğrencilerinin birçok başarılı çalışmalarda ödül kazandığına dikkat çekti. Son olarak Dekan Terzi, pandemi sürecinde uzaktan yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlar hakkında değerlendirme ve önerilerde bulundu. Genel bir değerlendirmenin ardından toplantı sona erdi.