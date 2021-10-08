Rektör Ünal: “Fakültelerimizde kimse kimseyle uğraşmamalı”

Dr. Yavuz Ünal, “Ortaya koyduğumuz düşüncelerden birisi de çatışmazlık kavramıdır. Biz fakültelerimizde kimsenin kimseyle uğraşmamasını, özlük haklarına dokunulmamasını istiyoruz” dedi.

OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığında yapılan devir teslim töreniyle Prof. Dr. Osman Şahin, dekanlık görevini devraldı. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın da katıldığı devir teslim törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr Cengiz Batuk ile Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep de iştirak etti. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, fakültenin gelişimi adına göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür ederken, dekanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Osman Şahin'e de yeni görevinde muvaffakiyet diledi.

“Çatışmazlık kavramı”

Fakültenin konferans salonunda gerçekleşen görüşmede Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Biz göreve başladığımız günden itibaren ortaya koyduğumuz düşüncelerden birisi de çatışmazlık kavramıdır. Biz fakültelerimizde kimsenin kimseyle uğraşmamasını, özlük haklarına dokunulmamasını istiyoruz. Bu doğrultuda İlahiyat Fakültesini hassasiyet, insani ilişkiler, bilim açısından sürece katkı sağlaması açısından model bir fakülte olarak görüyoruz. Gelecekte bir idealimiz var, o da Ondokuz Mayıs Üniversitesini hak ettiği konuma getirmek” diye konuştu.

Tören, çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.