Rektör Ünal: “Hangarlar bölge ekonomisine güç katacak”

Dr. Yavuz Ünal, “Samsun TEKNOPARK'ın 19 Mayıs'taki hangarlarını bölgenin ekonomisi ve potansiyeline güç katacak bir ek alan olarak tanımlıyoruz” dedi.

OMÜ “Samsun Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKNOPARK) Ballıca Hangar Yapıları Onarım Tadilat İşleri”ne dair sözleşme imzalandı. Rektörlük Yönetim Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Teknopark Genel Müdürü Ekrem Altan ile onarım ve tadilat işlerinin yükleniciliğini üstlenen şirket yetkilileri bir araya geldi. İmzalardan önce söz alan şirket sahibi Emre Yavuz, 8 hangarın onarımını yapacaklarını, sürelerinin 120 gün olduğunu söyledi.

“Güç katacak”

Rektör Ünal da onarım ve tadilat yapılacak alanın önemine işaret ederek, “Öncelikle ek alan olarak tahsis edilen bölge, bir an evvel hem bölgeye hizmet etmesi hem de TEKNOPARK'a güç katması açısından önem arz ediyor. Anlaştığımız şirket de tecrübeli ve yetkin konumda. Ümit ediyoruz ki biz 120 günden önce orayı teslim alacağız. TEKNOPARK'a çok ciddi anlamda bir talep var. Oranın üretim alanı olarak faaliyete girmesi, aslında TEKNOPARK'a sadece bir alan kazandırmak anlamına gelmiyor, burayı yanı sıra, bölgenin ekonomisi ve potansiyeline güç katacak bir ek alan olarak tanımlıyoruz. O nedenle önemsediğimiz bir çalışma. Kısa sürede tamamlanmasını ümit ediyor, şirket yetkililerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ihale sözleşmesine Rektör Ünal ile şirket sahipleri imza attı.