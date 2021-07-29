Rektör Ünal: “Hastaların memnuniyeti çok daha ileri taşınacak”

Dr. Yavuz Ünal, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hasta ve personelin memnuniyet durumunu daha da iyileştireceklerini söyledi.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hizmetlerinin iyileştirilmesi faaliyetleri kapsamında istek, öneri, şikayet ve anket sonuçları değerlendirilerek yemekhane hizmetleri iyileştiriliyor.

İyileştirme faaliyetlerini yakından takip eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hastalar ve personel için verilen öğün yemeklerini yapılan toplantıyla değerlendirdi ve hastanede verilen hizmetlerin daha iyi olması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Rektörlükte gerçekleşen toplantıya; Rektör Ünal'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selim Eren, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Davut Güven, Sağlık Bilimleri Fakültesi Besleme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Pınar Sökülmez Kaya ve Dr. Melahat Sedanur Macit ile Hastane Müdürü Mehmet Yıldız katıldı.

Yapılan toplantıda; Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SUVAM) hastaların ve personelin yemekhanelerde sunulan yemek hizmetleriyle ilgili “Beslenme Memnuniyeti Anketi”nin değerlendirilmesi Rektör Ünal'a sunuldu.Sunulan raporda; hastanede verilen yemeklerle ilgili hastane diyetisyeni ile iletişim ve yemeklerin hastanın diyetle uygunluk durumu, personel memnuniyeti, hastanede verilen yemeklerin dağıtım zamanı, lezzeti, sıcaklığı, kokusu, miktarına ilişkin bilgiler değerlendirildi. Ayrıca yemek dağıtan personele ve verilen yemek hizmetine ilişkin sonuçlar ile hastanede servis edilen yemeklerin tüketim durumuna ilişkin bireysel faktörler de incelendi.

“Hastaların memnuniyeti çok daha ileri taşınacak”

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, hastanede çıkan yemeklerin daha da iyileştirilmesine yönelik olumlu gelişmeler olduğunu belirterek ilerleyen zamanlarla hasta ve personelin memnuniyet durumunu daha da iyileştireceklerini söyledi. Ayrıca Rektör Ünal toplantıda, diyetisyenin ilgi alanına giren hastaların geliştirilen sistemle otomatik olarak belirlenerek hastaların diyet programlarının takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hasta yakınlarının hastaneye yiyecek-içecek getirmek zorunda kaldığı, bu durumun iyileştirilerek aşılması gerektiğini belirten Rektör Ünal, bunun sistemde bir sorun olarak karşımıza çıkacağını söyledi. Hastaların verilen yemekleri yiyememesi durumunda refakat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ünal, personelin hastalara yardım etmesi ve ilgilenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rektör Ünal, ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek farkındalık projesiyle gönüllü olan öğrencilerin hastanede görevlendirilerek hastalarla ilgilenmesini ve sosyal hizmet olanaklarıyla hastaların yanında olacaklarını söyledi. Rektör Ünal, bu projeyle hastaların memnuniyet oranın artırılmasını ve personelin iş yükünün azalmasını sağlayarak herkes için daha güzel bir ortam oluşturulmasını arzuladıklarını söyledi.