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Rektör Ünal, öğrencilerle daha temiz doğa için çöp topladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.

Dr. Yavuz Ünal, “Haydi OMÜ'lü Sen de Katıl” sloganıyla yaşam merkezi çevresinde düzenlenen “Yaşanabilir Kampüs İçin Atıkları Sıfırlıyoruz” etkinliğine katıldı.


Rektör Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, Sağlık ve Kültür Dairesi Başkanı Güngör Kural, Öğrenci Konseyi Başkanı Enes Melih Aktürk ile öğrenciler eşliğinde Kurupelit Kampüsü içerisinde yer alan çöpleri topladı.


Çevre Topluluğu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe; Üniversiteli Akil Gençlik Topluluğu, Yeniler Topluluğu, Kobi ve Girişimcilik Topluluğu, Bir Avuç Mutluluk Topluluğu, Ultraaslan Uni, Üni-Sam Topluluğu, Tiyatro Topluluğu, Hemşirelik Topluluğu, Dağcılık Topluluğu, Uluslararası Öğrenci Topluluğu, Sanat Tasarım Topluluğu, Siber Güvenlik Topluluğu ile OMÜ Sağlık Topluluğu da destek verdi.


Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Ünal, öğrencilere teşekkür ederek kampüsün aslında ne kadar temiz olduğunu gördüklerini, ufak çöplerden başka görünürde kirlilik olmadığını söyledi. Farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini söyleyen Rektör Ünal, amacımız kirletileni temizlemek değil kirletilmeyi engellemek olduğunu belirtti. Konuşmasında doğanın insana yakışmayan şekilde kirletilmesine dikkat çeken Prof. Dr. Ünal, “Arzu ettiğimiz doğanın kirletildiğinde anında temizlenmesidir. Üniversite olarak çevreyi koruma bilincindeyiz ve sıfır atık projesini kampüsümüzde uygulayan öncü üniversite durumundayız. Ayrıca OMÜ kampüslerinin tamamımın yaşanabilir bir kampüs haline dönüştürülmesi için çalışıyoruz. Kampüslerimizi her öğrencimizin güvenilir bir şekilde hareket edebileceği alana dönüştürüyoruz. Bunu gerçekleştirirken ormanlarımızı koruyarak açık alanların ise yeşillendirerek planlarımızı yapıyoruz” dedi.


Etkinlik sonunda Rektör Ünal, katılım sağlayan öğrencilere teşekkür belgesi verdi.

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