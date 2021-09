Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinin 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle gerçekleşti. Rektör Ünal, “OMÜ Tıp Fakültesi Karadeniz Bölgesi'ni araştırma merkezine çevirebilecek bir potansiyele sahip” dedi.

Amerikan Hastanesi Nöroşirürji Bölümü Doktoru Prof. Dr. Talat Kırış ve Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emin Kansu'nun online açılış dersi verdiği törende, OMÜ Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencileri de merasimle beyaz önlüklerini giydi.

Törene; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Cengiz Batuk ile Prof. Dr. Recep Sancak, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Türker Yardan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Artık bilgiyi en hızlı üreten dünya skalasında öne geçecek”

Açılış konuşmalarıyla başlayan törende duygu ve düşüncelerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal; hayırlı, huzurlu ve başarılı bir eğitim yılı olmasını dileyerek şöyle devam etti:

“Bugün öğrenci arkadaşlarımız kadar biz de heyecanlıyız. Onlar yokken üniversitemiz virane bir alana döndü ve yaptığımız işin hazzını alamaz hale geldik. Pandemi sürecinde öğrencilerimizin varlığının ne kadar kıymetli olduğunu yaşayarak gördük. Yaklaşık iki yıldır devam eden pandemi sürecine baktığımızda da eski normale dönüşün olmayacağını kabul etmeliyiz. Yeni dünyaya hazırlanırken geçmişteki alışkanlıkları bırakarak yeni alışkanlıklar kurgulamamız gerekiyor. Yeni dünyaya açılan kapıda, stratejik öneme haiz olan en önemli unsurlardan biri ise eskiden olduğu gibi bilgi. Ancak eskiden bilgiyi en hızlı alan avantajlı konumdayken artık bilgiyi en hızlı üreten dünya skalasında öne geçecek. Sonuç olarak bilginin çok hızlı eskidiğini, değiştiğini biliyoruz. Önceden 25 yılda değişen bilgi, artık yarım günde değişebiliyor.”

“Kampüsü bir laboratuvar olarak kullanmalısınız”

OMÜ'nün, pandemin hemen akabinde sistemini çalıştırarak eğitime başlayan nadir üniversitelerden biri olduğuna dikkat çeken Rektör Ünal, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

“Mesleğinizin en iyisi olmak için kültürel anlamda da en iyi olmalısınız. Dünyada olup bitenleri öğrenme, sonuç çıkarabilme ve neyle karşılaşacağınızı önceden kestirebilme yeteneğini geliştirmek zorundasınız. Dolayısıyla dershane kadar kütüphaneyi de iyi kullanarak nitelikli okuma yapmalı ve kampüsün sosyal imkânlarından yararlanarak kampüsü bir laboratuvar olarak kullanmalısınız. Ayrıca hastalarınızla olan ilişkilerinizde de hastayı iyi analiz ederek iletişim becerilerinizle süreci en iyi şekilde yönetmelisiniz. İnsanın yaşamını sürdürmesi için gerekli olan sağlığını tamir etmekle görevli olan sizler, önce insanı tanımalı, kültürel beslenmenizle onlara örnek teşkil etmelisiniz.”

Yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için özellikle Tıp Fakültesi öğrencilerinden pandemi kurallarına uymaları ve bu konuda farkındalık oluşturmaları isteğinde bulunan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bu birlikteliğimizin tekrar bozulmaması, bu konuda göstereceğimiz hassasiyete bağlı. İşin sorumlu tarafı olarak siz Tıp Fakültesi öğrencilerinin ve akademisyenlerin, farkındalık etkinlikleriyle sürece müdahil olmasını arzu ediyoruz” dedi.

“Pandemi sürecinin yol açabileceği her durama karşı hazırlıklıyız”

Her durumda ve şartta uygulamalı eğitimin, üniversitenin tüm birimlerinde yüz yüze uygulanacağını vurgulayan Rektör Ünal, “OMÜ'nün öğrenci potansiyelini ve yoğunlaştığı alanları dikkate alarak bazı önlemler aldık. Öğrenci sayısının fazla olduğu derslerde, akademisyenlerin fiziksel olarak derste olması kaydıyla, bu derslere online katılımı sağlayacak bir alt yapı çalışması yaptık. Uygulamalı eğitim dışındaki derslerin bazı teorik kısımları, uzaktan eğitimle gerçekleşebilecek. Ancak bu durum, devam eden pandemi sürecinin yol açabileceği özel şartlarda öne çıkaracağımız kartlar olarak hazırlandı. Sonuçta OMÜ olarak, her ne olursa olsun eğitime ara vermemek, nitelikli eğitimi sürdürmek konusundaki kararlılığımızı ortaya koyan çalışmaları gerçekleştirdik. Bu noktada her duruma karşı hazırlıklıyız” ifadelerini kullandı.

“En alt çıtamız, istihdam alanlarının beklentilerini yüzde 100 karşılayacak mezunlar vermek”

OMÜ'den bilime ve dünyaya yön verecek, geleceği yönetecek öğrencilerin yetişmesini arzu ettiklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Öğrenci yetiştirirken en alt çıtamız, istihdam alanlarının beklentilerini yüzde 100 karşılayacak mezunlar vermek. Stratejik bilgi üreten ve bu bilgiyle toplumda öne çıkan bir üniversitenin, mezun ettiği öğrenci hakkında olumsuz bir değerlendirmeyle karşı karşıya kalması kabul edilebilir değil” şeklinde konuştu.

“OMÜ Tıp Fakültesi Karadeniz Bölgesi'ni araştırma merkezine çevirebilecek bir potansiyele sahip”

Üniversite yönetiminin gerçekleştirdiği eğitim revizyonu ve AR-GE çalışmaları hakkında da bilgi veren Rektör Ünal, “Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda öğrencilerimizin üreteceği projeleri ekonomik olarak destekleyeceğiz. AR-GE sürecini öğrencilik hayatınızda yaşamanızı ve geleceğin araştırmacıları olmanızı arzu ediyoruz. Bunun için de önümüzdeki süreçte lisans düzeyinde proje yazımı için bir eğitim olacak. Bu eğitime katılmanızı ümit ediyoruz. Sonuç olarak akademik kadrosu en güçlü, yelpazesi en geniş birkaç fakültelerden birindesiniz. OMÜ Tıp Fakültesi, kendi gücünün farkına vardığında, sadece Samsun'u değil, tüm Karadeniz Bölgesi'ni araştırma merkezine çevirebilecek bir potansiyele sahip. Bu nedenle fakültemizle gurur duyuyoruz ve daha da güçlenmesi için elimizden geleni yapacağız” sözlerine yer verdi.

“Sağlıkta bulunduğumuz noktayı gelecekte daha iyi noktaya sizler taşıyacaksınız”

OMÜ Tıp Fakültesi'nin 2021-2022 eğitim ve öğretim yılını tebrik eden, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı da “Tüm meslekler gibi canlarımızı emanet ettiğimiz doktorların mesleği de kutsal. Geçmişe göre sağlık sisteminde, sağlıkla ilgili problemlerin çözümünde geliştirilen imkânların çok daha iyi noktalarda olduğunu biliyoruz. Bugünkü noktayı gelecekte daha iyi noktaya taşıyacak olan da siz sevgili öğrencilerimizsiniz. Burada alacağınız eğitim, meslek hayatınız boyunca size ışık tutacak” dedi.

OMÜ'nün Amasya Üniversitesi'nin ocağı niteliğinde olduğunu ifade eden Amasya Üniversitesi Rektörü Elmacı, “Birçok konuda üzerimizden yardım elini esirgemeyen özellikle OMÜ yönetimine şükranlarımı arz ediyorum. Yeni kurulan Tıp Fakültemize verdikleri destek için müteşekkiriz” diye konuştu.

OMÜ Tıp Fakültesi'nin, 49 yıllık geçmişiyle eğitim, öğretim ve sağlık alanında ülkenin önemli fakülteleri arasında yerini aldığını belirten OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk ise pandemi sürecinde verilen eğitim ve bu süreçte teorik ve pratik eğitimin aksamaması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

OMÜ TIP Fakültesinin mezun öncesi tıp eğitimi standartlarını karşıladığını ifade eden Dekan Çokluk, fakültenin akredite olduğunu ve 378 akademisyeniyle birlikte sorumluluklarının farkında olarak eğitime devam ettiklerini belirtti.

“Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller olarak ülkemizi ileriye taşıyacağınıza inanıyoruz”

Öğrencilere adını Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten alan köklü bir fakültede öğrenim gördüklerini hatırlatan Dekan Prof. Dr. Cengiz Çokluk şunları söyledi:

“Ailelerinizin, bizim ve ülkemizin geleceğisiniz. Bu sorumluluğun bilincinde, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, öğrenmeye açık, insani değerleri yüksek, evrensel değerleri özümsemiş, idealist, anlayışlı, iyi hekimler olmanızı arzu ediyoruz. Bunun temel koşulu da iyi insan olmaktır. Tüm dünyada yaşanan pandemi, hekimlik mesleğinin ne kadar gerekli ve özveri isteyen bir meslek olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Unutmayın ki bir hekimin moral ve motivasyonu yüksek olmalıdır. Çünkü bu meslekte sebep ve sonuç insan sağlığını ilgilendirir. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller olarak ülkemizi ileriye taşıyacağınıza inanıyoruz. Yeni dönemin başarılı geçmesini diliyorum.”

Açılış konuşmaların ardından Amerikan Hastanesi Nöroşirürji Bölümü Doktoru Prof. Dr. Talat Kırış “Beyine Giden Yol” adlı online açılış dersi verirken Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emin Kansu da “Nobel Ödülleri ve Bilimde Merakın Önemi” konulu online açılış dersiyle katılımcıları bilgilendirdi.

OMÜ Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencilerinin beyaz önlüklerini protokol üyeleri ve akademisyenlerin elinden almasıyla OMÜ Tıp Fakültesinin 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni sona erdi.